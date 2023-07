Plan vial para Xalapa no necesita de un ecocidio, advierte la IP

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Xalapa, Miguel Hernández Díaz reconoció que es importante el desarrollo de infraestructura que permita agilizar las vías de comunicación de la ciudad.

Sin embargo, consideró que el proyecto por el que fueron derribados varios árboles de la avenida Lázaro Cárdenas "no fue lo mejor que se pudo haber planeado, desarrollado y ejecutado".

Y es que mencionó que además de no tomar en cuenta a la sociedad y a las cámaras empresariales, las autoridades ignoraron las posibilidades para incluir al ecosistema en la construcción del puente vehicular.

"Quizá se pudo realizar un proyecto en el cual no se tuvieran que sacrificar o talar tantos árboles, pero sí un proyecto que estuviera a la vanguardia, un proyecto innovador como se está haciendo en los países más avanzados donde ya se están incluyendo estas áreas verdes para el desarrollo urbanístico".

Miguel Hernández afirmó que CANACINTRA está a favor del desarrollo de vías de comunicación e infraestructura que favorezca el desarrollo económico y agilice las vías de comunicación.

No obstante, reiteró que además de construir más puentes se deben contemplar proyectos para mejorar el sistema de transporte público y propiciar espacios para el uso de transportes alternativos.

"Debemos trabajar en el transporte público ya que es una de las alternativas más favorables. En países desarrollados el transporte público es fundamental para el crecimiento de nuestras ciudades".

"Hoy Xalapa sufre, tenemos un transporte público poco eficiente en donde podemos trabajar empresarios, sociedad civil y gobierno para mejorar y realmente avanzar", agregó.

CICLOVÍA, CARENTE DE VIABILIDAD

A su vez, el empresario indicó que se debe atender la ciclovía de la avenida Ruiz Cortines, espacio que aseguró no favorece al uso de la bicicleta entre los xalapeños debido a la falta de mantenimiento.

"Nuestra ciclovía hoy en día no es viable, la ciclovía la he transitado y realmente no favorece el uso de la bicicleta. Realmente es difícil caminar por nuestra ciudad, por las calles céntricas, se prefiere el uso del automóvil que este tipo de opciones".

Finalmente, el presidente de CANACINTRA Xalapa dijo que además de plantar árboles, tanto gobierno estatal como municipal deben impulsar campañas de concientización sobre el uso del automóvil.