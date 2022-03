Pide diputado dictaminar iniciativas sobre identidad de género en Veracruz

Sostuvo que la legislatura no debería permitir que las autoridades judiciales le corrijan la plana, de ahí que su iniciativa y otras que buscan modificar el Código Civil de Veracruz para permitirlo deben ser tomadas en cuenta a la brevedad.

"Que las personas que quieran cambiar su identidad no tengan por qué recurrir a amparos, que sea amigo, que simpatice con esa población, queremos que cualquier persona de la comunidad que quiera hacer el cambio de identidad lo pueda realizar simplemente con los trámites que marca la ley".

Díaz Ávila afirmó que personalmente espera que puedan retomarse las sesiones ordinarias para que, ante el pleno, pueda hacer un exhorto a las comisiones dictaminadoras de las iniciativas para que se les dé salida.

Consideró que es peor que una iniciativa se quede "en el limbo" a que se dictamine y, en su caso, la reforma no alcance la votación.

"Como ponente de estas iniciativas yo prefiero que me digan que no para pensar después qué hacer, y no estar esperando por largo tiempo que es lo que vayan a dictaminar", precisó.

El diputado agregó que también buscará presentar en breve la iniciativa para permitir los matrimonios igualitarios, que ha sido impulsada por la comunidad lésbico-gay.

Cabe recordar que a mediados de este mes el Poder Judicial del Estado llamó al Congreso local a realizar una reforma y permitir el reconocimiento del cambio de identidad de género, luego que dos personas demostraran la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Civil.

De esa sentencia se desprende que los legisladores deberán ajustar la norma, y ahora el Código Civil deberá permitir el derecho de los ciudadanos a tener un nombre acorde con el género con el que cada persona se identifique.