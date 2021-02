Pemex usó fracking en Veracruz durante el 2019, denuncian

Durante 2019, Pemex perforó y fracturó tres pozos en yacimientos no convencionales en Puebla y Veracruz, informó la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking precisa que los datos fueron obtenidos en respuesta a solicitudes de acceso a la información.

"Pemex informó que en 2019 perforó y fracturó tres pozos en yacimientos no convencionales (Pankiwi-1Exp, Kaneni-1Exp, Maxochitl-1Exp) en Puebla y Veracruz".

En el caso de los pozos Kaneni-1Exp y Maxochitl-1Exp iniciaron su perforación en el año 2018, mientras que la fracturación ocurrió en 2019. En el caso de Pankiwi-1Exp, tanto la perforación como fracturación ocurrieron en 2019.

SE CONTRAVIENE INSTRUCCIÓN DE AMLO PARA NO USAR FRACKING

De acuerdo con la citada organización, dichas perforaciones realizadas por Pemex, contravienen el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, para no utilizar la técnica de fractura hidráulica o fracking.

Lo informado por la Alianza Mexicana Contra el Fracking, a finales del pasado mes de diciembre, resalta que para la realización de fracking se usó agua de manera ilegal.

Al respecto, en su información compartida de manera pública a través de su sitio oficial, la Alianza destaca que: "el agua utilizada por Pemex para la fractura hidráulica es ilegal, pues ha incumplido con los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales".

Ante ello, puntualiza: "organizaciones solicitamos a la Secretaría de la Función Pública su actuación inmediata para dirimir la contradicción entre Pemex y Conagua sobre el cumplimiento de dichos Lineamientos".

EL AGUA

Debido a que la fractura hidráulica de pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos requiere el uso de grandes cantidades de agua. Por esta razón, se solicitó información tanto a Pemex como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el cumplimiento de los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales".

Pero, detalla la Alianza, "en su respuesta a la solicitud de información, Conagua declaró que no se han recibido ni emitido opiniones técnicas con respecto del cumplimiento de los Lineamientos para estos pozos, puesto que no ha sido solicitado por ninguna empresa. Por su parte, y de manera contradictoria, Pemex declaró que ha cumplido cabalmente con los Lineamientos emitidos por la Conagua para la perforación y fractura de los pozos mencionados, de los cuales dice contar con las resoluciones respectivas. Sin embargo, las resoluciones a las que hace mención Pemex son en realidad los títulos de concesión de agua otorgados por la Conagua a terceros entre los años 2015 y 2016, los cuales pertenecen a tres particulares y no corresponde con lo requerido a las empresas petroleras por los Lineamientos de la Conagua".

LOS POZOS

La Alianza Mexicana Contra el Fracking precisa que de acuerdo "con datos del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH, y de la solicitud de información pública 1857500073120 a Pemex" se logró tener un panorama más claro en torno a los pozos perforados y fracturados.

El pozo Pankiwi-1Exp se ubica en Pantepec, Puebla. Su estado actual es productor de aceite. Su clasificación es "nuevo campo". Su profundidad total es de 4 mil 760. Su profundidad vertical es de 3 mil 220. Su trayectoria es horizontal.

En el caso de Kaneni-1Exp, se localiza en Castillo de Teayo, Veracruz. Su estado actual es productor de aceite y gas. Su clasificación es "nuevo yacimiento". Su profundidad total es de 4 mil 940. Su profundidad vertical es de 3 mil 119. Su trayectoria es horizontal.

El pozo Maxochitl-1Exp se ubica en Venustiano Carranza, Puebla. Su estado actual es productor de aceite y gas. Su clasificación es "nuevo yacimiento". Su profundidad total es de 4 mil 370. Su profundidad vertical es de 3 mil 556. Su trayectoria es horizontal.

En este escenario, la Alianza Mexicana Contra el Fracking hizo un llamado "al Ejecutivo para que decrete de manera inmediata medidas concretas y efectivas para detener el fracking en el país. Asimismo, llamamos urgentemente al Poder Legislativo a discutir las iniciativas de prohibición del fracking que se encuentran turnadas a comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República y a aprobar la prohibición legal de esta nociva técnica ahora y en el futuro".