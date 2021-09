En ese sentido expuso que su partido respetará la designación de las diputaciones plurinominales que realizará el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz.

"El término a utilizar para los plurinominales le corresponde al OPLE, los partidos ahí no tenemos injerencia alguna, hay una lista de plurinominales (...) La paridad de género no es una cuestión que nosotros no queramos respetar, es una obligación de todos los partidos políticos hacerla", señaló.

Refirió que no se trata de un "nombre o una persona", por lo que ese instituto político va a garantizar que la paridad se cumpla porque es un mandato constitucional.

Además, expuso que harán las alianzas necesarias en materia legislativa para sacar los trabajos que "el pueblo necesita".

"Yo he trabajado de la mano con los compañeros dirigentes del PT y el Verde, y hasta el momento todo va bien, todo mundo tiene su corazoncito y quiere hacer lo suyo, pero nosotros seguimos trabajando territorialmente para que no perdamos el piso de dónde salimos y dónde venimos".

Agregó que se buscarán los acuerdos necesarios para sacar la agenda que se requiere, "para llegar a la cuarta transformación en Veracruz; seguimos trabajando en ello, necesitamos estar más fortalecidos que nunca, porque vamos a consolidar al término de este sexenio la cuarta transformación y además la vamos a continuar".