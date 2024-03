Pareja agredida por trabajadores de Limpia Pública exigen justicia: "siguen jugando al policía bueno y malo"

El ciudadano David Lin Valdivia, quien el pasado 4 de diciembre de 2023 fue agredido por trabajadores de Limpia Pública en pleno centro de Xalapa luego de defender a su esposa de un intento de acoso por los mismos trabajadores, exige que se haga justicia, pues hasta la fecha no ha recibido respuesta sobre el caso.

En su momento, elementos de la Policía Municipal no detuvieron a los agresores y la Fiscalía General del Estado no atendió el caso. Afirma que hasta la fecha "siguen jugando al policía bueno y policía malo, no nos han resuelto nada y seguimos sin que haya comunicación. La abogada que nos llevaba el caso se dio de baja, eso es un retraso total".

El ciudadano compartió que logró contactar a personal de Limpia Pública hace unos días, donde le confesaron que son protegidos y respaldados por el propio jefe de personal, con lo que exigió "que den la cara". Señaló que, dado que todo inició por un intento de acoso contra su esposa, "como en todos los casos de violencia contra las mujeres, hay impunidad total".

Los afectados exigieron al presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued, que cumpla su promesa de perseguir a los responsables de dicho delito, y mostraron un diario donde el funcionario es citado haciendo tal afirmación. "Son sus palabras contra las suyas, y hasta la fecha no he visto resultados".

"Le pido a los nuevos personajes que van para presidentes municipales y gobernadores que hagan algo; como ellos dicen con el personal de sus empresas: ´si no pueden con su chamba, que renuncien´, porque no sirven para nada. Lo único que pido es justicia".