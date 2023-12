Pareja denuncia agresión y acoso por parte de trabajadores de Limpia Pública en Xalapa

Una joven pareja fue agredida por trabajadores de Limpia Pública, en la calle Leandro Valle, ubicada en pleno centro de la ciudad de Xalapa, por lo que exigen respuesta de las autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 4 de diciembre cuando los trabajadores de Limpia Pública acosaron a la joven al acudir a tirar la basura. Tras la insistencia de los sujetos de Limpia Pública, pidió auxilio de su esposo David Lin, quien fue sometido a golpes.

Los golpes y complicidad de los trabajadores identificados y uno que se dió a la fuga y que "supuestamente trabaja en la pepena", provocaron inflamación cerebral y fractura en cara, así como daño en el ojo de David Lin Valdivia, denunció.

"El principal responsable es el señor Félix Lagunes, el señor Claudio Lagunes es el que lo estaba ocultando en el camión junto con el chofer José Alfredo Uscanga que al final se dieron a la fuga a pesar de pedir el apoyo de policías (...) Únicamente una oficial mujer de policía tomó seriedad en el caso y todo mi respeto para ella".

La pareja cuestionó la falta de seguridad en pleno centro de la ciudad, pues los hechos evidencian que "si este tipo de situaciones ocurren en pleno centro, qué pasa entonces en las colonias".

Y es que la agresión fue doble, por una parte el acoso a la mujer, esto a pesar de toda la violencia que se ha señalado contra las mujeres, recordó David; además de la agresión física que causó lesiones, evidenció ante medios de comunicación.

Leinani Yamilet de 24 años y su esposo David Lin de 35 años, acudieron ya ante la Contraloría y ante la Fiscalía para realizar la denuncia correspondiente, aunque en Fiscalía los citaron hasta este jueves.

Sin embargo, hasta ahora Limpia Pública de Xalapa se ha limitado a decir que pagarán los gastos médicos por los daños de los trabajadores del camión de basura, por lo que los afectados exigen que se aplique la ley y se sancione a los servidores públicos "porque no sirven para servir a la población".

"Con el Ayuntamiento no hemos tenido ningún tipo de diálogo, no ha habido ningún ofrecimiento de apoyo. En el Hospital Civil se me presentó un cuadro de inflamación en el cerebro por los golpes, de hecho quedé inconsciente, incluso un oficial indicó que aún estando inconsciente siguieron pateándome los sujetos estos. Tengo un coágulo, en este ojo derecho no tengo visión completa, sólo parcial, tengo fractura desde aquí en la cara hasta la ceja, pero hasta la fecha no he recibido otro tipo de atención médica".

David lamentó que para su denuncia no se le dé importancia al acoso hacia su esposa, además de las lesiones que sufrió tras hacerse de palabras con los sujetos empleados de Limpia Pública de Xalapa, al encararlos por molestar a Leinani.

"Nos hacemos de palabras, le dije que le bajara que eso era acoso y él de Limpia Pública es servidor público y me contestó: qué le haces a la mamada si el acoso no es la gran cosa, y ahí comenzaron los golpes. Mi esposa pidió ayuda al 911 y nunca llegó, tenemos registradas las llamadas. No acudió la patrulla que se nos asignó. Mi esposa baja hacia la torre y le dicen que tiene que esperar una patrulla. Cuando mi esposa se da cuenta yo ya estaba inconsciente en el suelo y estos hombres se estaban dando a la fuga".

"Ya acudimos a la Dirección de Limpia Pública, ya está el acta de hechos, tenemos la segunda acta de Contraloría y acudimos a Fiscalía y nos citaron para hoy. El llamado a las autoridades es que se atienda la situación, que se haga justicia y que los responsables paguen por el acoso a una mujer (...) y por lesiones, lo peor es que es por servidores públicos el acoso y las lesiones. Son servidores públicos que no sirven para servir".