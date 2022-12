Padres denuncian cobro arbitrario en CBTIS 13 de Xalapa

Algunos padres de familia expresaron su inconformidad por el cobro de 500 pesos que directivos del CBTIS 13 imponen para el evento de fin de curso y la entrega de documentos para alumnos próximos a egresar.

"Nos están pidiendo esta cooperación porque quieren hacer la clausura en el Teatro del Estado y nos pasaron varios conceptos que abarca esos 500 pesos", mencionó de forma anónima la madre de un estudiante.

Indicaron que además de ser arbitrario el cobro condiciona la entrega de papeles y la presencia de los estudiantes en el evento de clausura a realizarse el 13 de julio.

"En caso de que no podamos pagar o no lo quieras pagar solamente entraría el alumno y no van a poder entrar los acompañantes a verlo", agregó la madre inconforme.

"Y nos ponen ahí que van a dar un box lunch para 40 personas que suponemos son los maestros; y las flores y la renta, aún así se nos hace demasiado caro".

La queja de los papás surgió tras las instrucciones giradas por la directora del plantel, Maria Delia Pérez Ramírez, mismas que fueron compartidas a través de un audio de WhatsApp.

"Se maneja un costo que es por la renta del salón donde va a ser la entrega de papeles, por toda esta documentación que tienen que imprimir, porque es en hojas especial, tinta especial, etc. Lo que es también por la invitación que va a llevar cada joven para el evento de entrega de documentos", se escucha en el audio difundido.

A raíz de la difusión del material, los padres de familia se pronunciaron en contra cuestionando el destino de los más de 400 mil pesos que la escuela recaudará por dicho concepto.

Lo anterior, tras considerar que el recurso saldrá de los más de 800 alumnos del CBTIS 13 que se preparan para egresar con el cierre del presente ciclo escolar.