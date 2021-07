Padres de familia se manifiestan por falta de medicamentos oncológicos

Padres y madres de familia se manifestaron en las afueras del Centro Estatal de Cancerología ´Dr. Miguel Dorantes Mesa´, en Xalapa, para exigir a los gobiernos el abasto de medicamentos oncológicos para sus hijos.

Con cartulinas con leyendas como "No somos golpistas, somos padres de niños con cáncer; no hay quimios", "Tu gobierno nos está matando, no hay quimios", o "Señor presidente, nuestros hijos quieren vivir", marcharon hacia el centro de la ciudad con la misma demanda.