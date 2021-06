Falta de equipo retrasa diagnósticos de cáncer en Hospital Infantil

"Tengo una amiga que tiene a su hijo también en el hospital y lleva dos meses esperando a que le hagan el ultrasonido. Le dicen véngase el sábado, venga entre semana y luego que no hay equipo y luego que sí hay equipo pero no están las llaves, luego que si hay equipo pero no hay personal".

PUBLICIDAD

Las madres de familia recordaron que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, sin embargo, se expone la vida de los menores al no realizarles los estudios correspondientes a tiempo.

Noticia Relacionada Como un milagro, Jacobo reaccionó mientras su madre le hablaba

"No se para que me citan el fin de semana si me van a decir que no hay servicio. No se que hacer porque hay que estar esperando y el problema del niño sigue avanzando. Eso se debe detectar a tiempo".

Admitieron que las deficiencias vienen de tiempo atrás, en ocasiones fallan los climas, se presentan filtraciones, se cae el plafón entre otros.

PUBLICIDAD

"Tenemos una Torre Pediátrica que por fuera se ve preciosa pero que por dentro se está cayendo a pedazos. Tiene moho y eso genera bacterias y eso baja las defensas".

Exigieron a la Secretaría de Salud del Estado atender la deficiencia de medicamentos, la falta de equipos del Hospital Infantil, las deficiencias que registra el inmueble y que se mejore la atención a los pacientes.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD