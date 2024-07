Padres de familia exhiben que en el IMAC Xalapa no les permitieron ingresar a la graduación de sus hijos

Padres de familia de la Universidad UDAL de Xalapa, denuncian que en el IMAC, no les permitieron el ingreso a la ceremonia de graduación de sus hijos, ya que maestros y personal del recinto cerraron la puerta, atravesando un palo y no permitieron el acceso a los familiares.

Una de las afectadas exhibe en redes sociales que la cita era a las 10:00 horas y a las 10:10 ya no permitieron el ingreso y no les dieron explicación alguna, lo que causó que ya no pudieron vivir el momento más esperado por todo padre, la culminación de los estudios de sus hijos.

Aunque los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, algunos apoyando el cierre del recinto, apelando a la puntualidad y más en un evento de esa magnitud; por otra parte otros usuarios molestos reprochan por la falta de empatía, sobre todo por el tráfico de la capital veracruzana.

Más sobre el IMAC

La iniciativa Municipal de Arte y Cultura de Xalapa, (IMAC) fue inaugurada en el año de 1978, se empleó por poco lapso debido a los problemas estructurales que presentaba.

Durante 1981 después de una fuerte tormenta quedó inutilizable debido a una inundación por la cercanía con el río "Carnero" y fue cerrado parcialmente.

En el año 2015 se decidió por medio del programa de Rescate de Espacios Públicos iniciar la reconstrucción de una nueva sede que albergara eventos culturales en nuestra capital.

En la actualidad, el IMAC cuenta con 472 butacas, un lobby galería y un escenario donde puede presentarse desde un concierto de la orquesta, hasta conferencias y talleres.