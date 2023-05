PAN Veracruz se fragmenta; Othón Hernández y Hugo González renuncian a bancada (+Video)

Los diputados Othón Hernández Candanedo y Hugo González Saavedra presentaron su renuncia al grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura.

En un oficio presentado ante la mesa directiva del Congreso del Estado el 27 de abril, los legisladores notificaron su decisión de dimitir, desvincularse y abandonar el "Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional."

El Pleno del Congreso recibió la correspondencia y procedió a los registros necesarios.

NO HABRÍA NUEVO GRUPO

En una entrevista previa a la entrega del oficio, González Saavedra recordó que hace unos meses el partido le envió un documento en el que lo desconocía como miembro de la bancada, y afirmó que solo estaba ratificando la decisión del partido en su contra.

"Estoy aceptando el escrito que me enviaron en el que me desconocieron como miembro de la bancada del PAN; estoy profundamente agradecido con los simpatizantes del PAN en general, pero esta es una decisión que tomaron ellos, no yo, y eso está muy claro," dijo.

González Saavedra desmintió los rumores de que formaría una nueva bancada junto con Othón Hernández.

En su lugar, indicó que permanecería como diputado independiente al menos por el momento, aunque no descartó tomar una decisión diferente más adelante. Insistió en que la postura del partido fue tomada sin consultarle y lamentó la decisión que hoy había aceptado.

Enfatizó que a diferencia de otros diputados que también fueron sancionados por votar a favor de iniciativas impulsadas por Morena, no había emprendido acciones legales debido a que era un candidato externo y no un miembro activo.

"Agradezco inmensamente a la militancia y seguiré trabajando para ellos y todos los ciudadanos y panistas de mi distrito, pero esta vez de manera independiente. Ese es todo el asunto," concluyó.