OPLE niega protección por denuncia contra Eric Cisneros: Diputada

La diputada local de MC, Ruth Callejas Roldán, cuestionó la labor de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE por desestimar su denuncia en contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por violencia política en razón de género, negándole medidas cautelares pese a que así lo establece la Ley.

Afirmó que, en sesión virtual y urgente, dicha comisión incorporó un punto de última hora con un oficio que presentó relacionado al dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se requirió al OPLE discutir la denuncia que Callejas Roldán presentó en contra del funcionario.

Explicó que su partido solicitó que se notifique el inicio del procedimiento especial sancionador, para poder argumentar y presentar más pruebas, además de pedir medidas cautelares o de protección a su favor, lo que no está sucediendo.

"Solicitamos también las medidas cautelares porque la Ley es clara, que deberían de emitirlas en tanto se resuelve el fondo, según la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Ayer nos notificaron que sesionó virtual la comisión de quejas, por urgencias, metiendo un punto de última hora con mi oficio y que decidieron no otorgarme las medidas cautelares porque él no está ejerciendo violencia política en razón de género", criticó.

COMISIÓN NIEGA PROTECCIÓN

De acuerdo con la diputada, el presidente de la Comisión, Quintín Antar Doverganes Escandón y Fernando García Ramos votaron en contra de otorgarle las medidas cautelares, mientras que Mabel Aseret Hernández Meneses exhibió posibles irregularidades en esa determinación.

"Con dos votos a favor de dos hombres (...) y en contra de la consejera Aseret, emitiendo un voto particular en donde dice todo el proceso que está mal hecho, otra que describe horas y demás en lo que se recibió pidió que se bajara el punto porque no cumplía con los requisitos de Ley y daba tiempo de sesionarlo bien y entrando al fondo, certificando las pruebas que había presentado para poder emitir las medidas o lo que fuera necesario".

Aseveró que, hasta el momento, no se le había notificado el inicio del procedimiento que ya podría estarse sustanciando sin darle derecho de audiencia.

"Ese voto particular ya ahora vamos en contra de que no emitieron las medidas cautelares; no notificaron el inicio del procedimiento y no lo están sustanciando, violentando todo el proceso", añadió la diputada de MC.

Cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por mayoría de cinco votos, la determinación de la Sala Regional Xalapa que había confirmado el desechamiento de la demanda hecha por la diputada; la Sala Regional había considerado que los actos reclamados no eran susceptibles de ser analizados en la materia electoral, al estar relacionados con el derecho parlamentario, aunque la denuncia fue devuelta al OPLE.