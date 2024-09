Novia queda atrapada en el tráfico en Xalapa y toma importante decisión

El día más esperado para una pareja quedó ensombrecido por los problemas viales en Xalapa.

Una novia quedó atrapada en el tráfico sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el tramo cercano a Palo Verde, debido a un accidente vial, dónde varias unidades estuvieron involucradas.

A pesar del percance y la situación, la joven mujer decidió no esperar y no quedar mal con el novio y sus invitados, por lo que ante las circunstancias tomó una inusual decisión para no tener más demora, así que emprendió camino hasta la iglesia, ubicada en Las Ánimas.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos decían que eran avisos del destino para que no contrajera matrimonio y otros más románticos se fueron con la idea de que el amor lo puede todo.

