'No se puede cobrar pólizas tras afectaciones por Grace; obras bien, realizadas'

Afirmó que fue un proyecto bien ejecutado, pero su capacidad no podía soportar la cantidad de agua que cayó con el huracán.

"Con relación a lo de la obra de Alto Lucero sí se le exigió la garantía a la empresa, pero al final de cuentas el camino estaba ejecutado de una forma correcta y como se les dijo, al ser un evento extraordinario no se les puede aplicar.

"Hacen una calle y al otro día tiemble y se fractura pues fue un evento que no se esperaba; la calle estaba bien diseñada, tembló y se partió, pero eso no tiene que ver con que se haya ejecutado mal la obra", indicó.

Respecto a los cuestionamientos sobre posible subejercicio indicó que es un cuestionamiento recurrente en cada comparecencia, sin embargo, los recursos siempre se ejercen "en tiempo y forma".

"Llevamos 2 años con esas mismas preguntas; siempre cuando vengo a la comparecencia siempre nos falta la mitad o un poquito más de la mitad por pagar y hemos salido en tiempo y forma las obras y en los montos.

"Este año nos dieron mucho más, pero fueron varias ampliaciones; fueron mil 600 originalmente y estamos con más de 4 mil. Tenemos más de 3 mil millones en ampliaciones", observó.

Reconoció que en los 2 ejercicios pasados la SIOP ha estado en la misma situación, no obstante, han podido devengar los recursos.

"Ya está todo, falta pagar, pero no se puede pagar obras que no están ejecutadas; tenemos que ver los avances y conforme haya avance se va a ir pagando. La idea es no regresar dinero, pero tampoco pagar algo que no se ha hecho. Las empresas lo saben y están en ese entendido".