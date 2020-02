´No puedo decir no pero tampoco sí´; Ahued sobre posible candidatura

El administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que si el postularse a algún cargo de puesto de elección popular servirá para "pacificar y que la gente esté feliz", tomará cualquier cargo.

Lo anterior durante su visita a la capital del estado y al ser cuestionado sobre el inicio del proceso electoral este año, pues apuntó que "para estorbar créanme que lo hago en mi casa muy bien, aunque me pongan a barrer y trapear".

"Cuando me hacen esa pregunta me he tragado mis palabras muchos años; cuando fui presidente municipal dije que ya acababa mi carrera, luego fui diputado federal y dije ya no quiero nada, luego a la local y ya no quiero, ya estoy en el Senado y luego vine a dar acá, entonces para no hacer el ridículo, no sé qué Dios me depare", dijo.

Aunque dijo no poder rechazar esa posibilidad ni asegurar que lo haría, pues ha quedado mal y ha empleado la frase de todos los políticos, señaló que se sumaría si es por el bien de la población.

"Hoy no puedo decir que no y también decir sí, sería un atrevimiento, entonces como ya les he quedado mal en varias ocasiones que digo como todos los políticos ´yo no estoy pensando nada´ y al final de cuentas acabas en el mismo caminito, si es para bien, porque estoy en perfecto estado anímico y seguro que contaré con el respaldo de la gente (lo haría)", dijo.

Además, subrayó que si su postulación servirá para "pacificar y que la gente esté feliz, tomaré cualquier cargo, para estorbar créanme que lo hago en mi casa muy bien, aunque me pongan a barrer".