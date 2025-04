No interesó a Morena Veracruz propuesta para igualdad sustantiva en Elecciones 2025

En el contexto del proceso electoral local 2024-2025, el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo entregó un manifiesto a los partidos políticos con presencia en el estado para exigir un proceso paritario y sin violencia política en razón de género.

La organización fue recibida por cinco de los seis dirigentes estatales, con excepción de Esteban Ramírez Zepeta, de Morena, lo que fue criticado.

El documento fue entregado durante el periodo de registro de candidaturas a presidencias municipales. Entre los dirigentes que sostuvieron encuentros con la Red se encuentran:

Edgar Herrera Lendechy, del Partido Verde Ecologista de México

Verde Ecologista de México Adolfo Ramírez Arana, del Partido Revolucionario Institucional

Revolucionario Institucional Federico Salomón Molina, del Partido Acción Nacional

Acción Nacional Vicente Aguilar Aguilar, del Partido del Trabajo

del Trabajo Luis Carbonell de la Hoz, de Movimiento Ciudadano (MC)

Durante las reuniones, la Red reiteró que "la paridad es un piso, no un techo", y solicitó que las postulaciones de mujeres se realicen en todos los bloques de competitividad, aplicando el principio de progresividad.

Uno de los ejes centrales del manifiesto fue la necesidad de que las candidaturas femeninas no se limiten a municipios de baja población y presupuesto, sino que también se incluyan en demarcaciones de mayor peso político.

El único partido que no atendió el llamado fue Morena. Según el posicionamiento de la organización, Esteban Ramírez Zepeta no consideró "relevante reunirse con mujeres de la sociedad civil, por lo que la reunión con él no se llevó a cabo".

Parentescos en época electoral

Otro de los temas abordados fue la postulación de mujeres vinculadas por parentesco a funcionarios en funciones; "se insistió en la importancia de superar la postulación de candidaturas a partir de los vínculos de parentesco con autoridades locales", manifestó la Red.

Las defensoras pidieron a los partidos garantizar condiciones de equidad en el acceso a los recursos públicos de campaña.

"Se les pidió a los dirigentes que a las mujeres candidatas de sus partidos se les garantice un acceso equitativo a recursos de financiación pública", señala el manifiesto.

Asimismo, se solicitó que los partidos no registren como aspirantes a personas que incumplan con los criterios de la "3 de 3 contra la violencia", herramienta que impide el acceso a cargos a quienes tengan antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales o impagos de pensión alimentaria.

En el pronunciamiento se reconoció la sustitución de un candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Tempoal, luego de que se señalara que el aspirante tenía antecedentes por pederastia.

En contraste, se cuestionó la decisión de Morena de postular en San Rafael a un hombre con denuncias por violencia; "es lamentable que insistan en postular a alguien con estos antecedentes", indica el documento.

La Red también hizo un llamado al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para que revise con detalle las candidaturas, especialmente luego del cierre del periodo de ampliación para el registro.

"Conminamos a las autoridades electorales OPLE a que sean exhaustivas en su revisión", pidió la organización.

La inseguridad fue otro de los temas discutidos. Según la Red, los partidos expresaron inquietud sobre el riesgo que representa la violencia para la participación política de las mujeres.

En respuesta, se solicitó al Gobierno del Estado garantizar seguridad a las candidatas que lo requieran antes del inicio de las campañas.

"Es necesario garantizar las condiciones previas a la contienda y velar porque las campañas y la jornada puedan efectuarse libres de toda forma de violencia", señala el posicionamiento.

Finalmente, la Red subrayó que la paridad no debe limitarse al cumplimiento legal de cuotas, sino avanzar hacia un compromiso político real.

"Fuimos muy puntuales en comentar con cada dirigente que es necesario trascender a la corrección política y aplicar un compromiso más amplio en favor de la agenda de las mujeres (...). No puede haber democracia sin paridad y la paridad es la antesala de la igualdad sustantiva".