No estoy a la venta para ningún partido político: Hugo González

El diputado local Hugo González Saavedra, quien recién fue separado del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado, dijo que se ha convertido en un legislador independiente, y que no está a la venta para ningún partido político.

Aunque no era un militante de Acción Nacional, había sido sumado a dicho grupo legislativo porque su campaña la hizo bajo las siglas del PAN.

Sin embargo, en el último año, votó en varias ocasiones junto a los diputados locales de Morena, de manera particular la reforma constitucional que permite que sean considerados como veracruzanos aquellas personas cuyos hijos hayan nacido en Veracruz.

Luego de ello, el PAN había anunciado sanciones para los diputados que habían votado junto a Morena; tras varios meses de esta situación, finalmente el diputado anunció su separación de los panistas, tal como lo instruyó la dirigencia estatal.

'No es mi decisión'

"Amigos me voy a defender porque las circunstancias me obligan. No renuncié, acepté la decisión del Comité Estatal de separarme del grupo, ahí está la prueba. Agradezco de corazón a toda la gente del PAN que me apoyó, mi gratitud eterna", escribió en sus redes sociales.

Y dejó en claro que no está a la venta para ningún partido político, sea quien sea, y de paso, agradeció la invitación que ya le hicieron cinco partidos para ser parte de ellos.

"Seguiré trabajando fuerte para la gente que me dio su confianza, para Veracruz y los veracruzanos, las altas montañas y claro mi distrito y su gente, siempre con la frente en alto", añadió en su publicación con algunas faltas de ortografía.

Se definió como un empresario y ambientalista desde hace 30 años, y ahora como un político hace poco.

Detalló que paga sus impuestos puntualmente, además de señalar que es una "gente" de palabra y honor, para rematar con la frase "jamás traiciono, tienen mi palabra, y soy diputado independiente, abrazos".