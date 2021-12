Los niños son las principales víctimas, quienes al no saber manipular este tipo de artefactos llegan a sufrir quemaduras, amputaciones e incluso a perder la vida.

De acuerdo con José de Jesús Vargas Hernández, director de Protección Civil en Xalapa, ningún cohete es inofensivo. La posibilidad de que ocurra un accidente siempre está presente, pues hay cohetones o hasta ´chispas´ que, últimamente, son fabricados con dinamita, lo que aumenta el peligro.

PELIGRO LATENTE

Pese al riesgo que representa para la población, comerciantes ambulantes y establecidos continúan vendiendo pirotecnia en Xalapa.

Debido a ello, Vargas Hernández precisó que se ha solicitado a los administradores de los mercados que no se almacene este tipo de mercancía, pues en estos meses las bodegas de los centros de abasto son ocupadas para guardar la pirotecnia que se comercializa en el primer cuadro de la ciudad.

Uno de estos es el Mercado Jáuregui, donde se han encontrado más casos. También se han localizado bodegas de pirotecnia en el Mercado Rendón, en negocios de la zona de Atenas Veracruzana y en algunos puntos cercanos a la Central de Abastos y Araucarias.

Ante esta situación, el funcionario recordó las tragedias relacionadas con cohetes que han ocurrido en el país. Una de ellas en el puerto de Veracruz en diciembre de 2002, donde la explosión de una bodega de pirotecnia en la zona de mercados cobró la vida de 28 personas, entre ellas niños.

Así como los casos registrados en municipios del Estado de México y Tlaxcala, donde han explotado bodegas, con resultados catastróficos.

VAN A LA ´CAZA´

Para evitar este tipo de accidentes la Dirección Municipal de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e inspectores de Comercio, ha comenzado a realizar operativos en diversos puntos de la ciudad para detectar los lugares donde se vende pirotecnia.

De acuerdo con Vargas Hernández, ya se tienen algunos puntos identificados como El Moral, Atenas Veracruzana, Plazoleta del Carbón, Clavijero, Tamborrel y Rafael Lucio.

Serán alrededor de 200 elementos los que se dispersarán al mismo tiempo en dichas zonas, para evitar que se pongan sobre alerta a quienes comercializan estos productos.

"Se les incauta y nos dicen que ellos invirtieron una cantidad fuerte para conseguir esa mercancía y el hecho de que les incautemos daña su patrimonio y su inversión, pero si está prohibido y se ha hecho siempre el llamado, pues no podemos caer en la misma situación todo el tiempo".

En días pasados fueron decomisados más de 80 kilos de pirotecnia en la capital veracruzana; sin embargo, en años anteriores han llegado a incautar hasta media tonelada.

Los artificios pirotécnicos se reguardan en el polvorín de Seguridad Pública y, posteriormente, se entregan a la Sedena para su destrucción.

IMPLEMENTAN NUEVAS TÉCNICAS

Para José de Jesús Vargas, mientras la gente siga acudiendo a comprar pirotecnia, los vendedores se seguirán instalando y, por ende, continuará la clandestinidad.

Ante los operativos los comerciantes han implementado nuevas técnicas para vender sus productos, utilizando ahora las redes sociales.

El mes pasado se dio a conocer el caso de la cuenta de Facebook ´Fuegos Artificiales Xalapa´, donde fabricantes de pirotecnia ofrecen sus productos al mayoreo y menudeo.

Hasta el momento, las autoridades no han podido frenar la venta clandestina; no obstante, el funcionario aseguró que no cesarán los operativos.

Aquí en Xalapa está prohibido el almacenaje, la distribución y la venta de pirotecnia".

Estos son algunos de los accidentes ocurridos en Veracruz, relacionados con pirotecnia:

> El 31 de diciembre de 2002 se registró la explosión de varios puestos de pirotecnia en el mercado Hidalgo, en la ciudad de Veracruz. La onda expansiva causó destrozos en varias cuadras a la redonda, dejando como saldo 28 muertos.

> El 15 de septiembre de 2019, en la plaza Lerdo de Xalapa, 14 personas resultaron con quemaduras tras un accidente con la pirotecnia utilizada durante el festejo del Grito de Independencia.

> El 1 de enero de 2020, en el sur de Veracruz, un niño de 11 años de edad terminó con quemaduras graves en el rostro y en la córnea, debido a una explosión de pirotecnia.

> El 15 de diciembre 2020, en la comunidad de Tlanecpaquila en Zongolica, dos niños de 5 y 7 años, respectivamente, resultaron lesionados luego de que les explotara la pirotecnia con la que se encontraban jugando.

> El 4 de mayo de 2021, durante la caravana de inicio de campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Tlacotalpan, Manuel Morteo, explotó la pirotecnia que llevaban en una camioneta, dejando dos personas lesionadas.

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

1. Actuar inmediatamente en caso de que se produzca una quemadura.

2. Se aconseja lavar la zona quemada con agua limpia y fría, sin jabón; no colocar grasas, pomadas, aceites, dentífricos, polvos, cremas o soluciones de ningún tipo.

3. Llevar de inmediato a la persona accidentada al centro de salud más cercano y no intentar despegar de la herida restos de tela o lana que pudieran estar adheridas a la quemadura, debido a que esto solo aumenta el dolor y puede originar cicatrices deformadoras.

4. Si la ropa se prendió con el fuego, hay que evitar que el afectado corra y proceder a apagar las llamas con una frazada, manta o tela gruesa, haciendo rodar al damnificado por el suelo.

CHECA EL DATO

> La mitad de las lesiones por pirotecnia afecta a menores de 15 años.

> Aun cuando los padres creen que las famosas ´estrellitas´ y bengalas son inofensivas, no son seguros para que sean manipulados por los menores de edad.