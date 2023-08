Cuitláhuac niega que TikToker vaya a asumir comandancia en Poza Rica

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó la información que se difundió sobre el nombramiento de un TikToker como comandante en Poza Rica, señalando que se trata de un dato falso.

Este jueves, al participar en la entrega de nombramientos a pueblos mágicos y el lanzamiento del programa "Rutas Mágicas del Color", el Ejecutivo estatal sostuvo que pronto se dará a conocer al elemento que se hará cargo de la seguridad en dicho municipio de la zona norte.

Medios de comunicación reportaron que tras la salida del ahora excomisario de Poza Rica, José Antonio de Luna Hernández, se designaría en ese puesto a Mizraim Herrera Gatica, a quien apodan como "El Árabe",

Distintas publicaciones consignaron que el elemento estaba adscrito a la Fuerza Civil del estado, teniendo una cuenta de TikTok activa desde marzo de 2020 en donde habla sobre detenciones y operativos.

ES UNA MENTIRA

Cuestionado al respecto, el Ejecutivo veracruzano mencionó que pronto se dará a conocer a quien habrá hacerse cargo de la seguridad en el municipio tras el hallazgo de al menos 13 cuerpos en congeladores en dos casas de seguridad.

"Es falso. Salió ahí una versión hasta en un noticiero nacional y es falso, no se ha puesto a un comandante, por ahora está un encargado de despacho y ya se va a anunciar", indicó.

García Jimenez pidió a los medios de comunicación "no tragarse" ese tipo de versiones:

"Dijeron a no se quien, que un TikToker o YouTuber, no se a quién inventaron, pero es una mentira, no se traguen esa mentira", pidió García Jimenez en entrevista.