Lavanderías, cocinas, gimnasios, purificadoras, entre más afectados por falta de agua en Xalapa

El problema del déficit de agua en Xalapa, afecta a la mayor parte de la población, desde familias en cuyos hogares no cae el agua para atender sus necesidades básicas, hasta negocios que ocupan gran cantidad de líquido para funcionar.

Es una realidad incluso reconocida por las autoridades, la falta de agua en la ciudad. El déficit es del 40 por ciento, de acuerdo con lo informado por el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Los programas de tandeos ayudan, indica la autoridad municipal, a repartir mejor el agua, para que llegue a todos, de manera diferida.

Sin embargo, los tandeos no siempre se respetan y en algunas colonias el problema es más agudo, lo que ha provocado manifestaciones de habitantes, para demandar que les llegue el líquido vital.

El tema se complica en hogares donde habita un mayor número de integrantes. Familias donde habitan más de cinco personas, están batallando para hacer rendir el agua del tinaco, entre tandeo y tandeo, pues es más fácil que se queden sin agua.

Además, negocios que ocupan una importante cantidad de agua, y que pagan sus recibos más caros, por ser servicio comercial, están enfrentando problemas, pues hay días que es complicado o imposible trabajar , si no cae agua.

Las lavanderías, gimnasios que ofrecen servicio de regaderas y sanitarios, cocinas económicas y restaurantes, purificadoras ,son algunos de los negocios más afectados.

"ESTOY PENSANDO EN CERRAR MI LAVANDERÍA, RECIBO DE AGUA LLEGA CARO, PERO FALTA DE AGUA NO ME DEJA TRABAJAR"

La señora Gisela Hernández tiene una lavandería con la que saca adelante a su familia. Sin embargo, compartió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, que no logra que su negocio se recupere del todo, desde la pandemia, "antes porque se fueron los estudiantes, muchos trabajadores, todo estaba restringido; ahora el problema es que yo necesito el agua para trabajar aquí, y si no cae agua no puedo trabajar".

Los días que cae agua, explica, aprovecha para lavar toda la ropa que tiene pendiente. "Los días que cae agua llego desde temprano y me voy entre 10 y 12 de la noche, para lavar toda la ropa de los clientes que comprenden que no puedo lavar los días que no cae agua".

El problema es que los días que no cae agua, su lavandería no puede trabajar, "entonces he perdido clientela, porque hay quienes no comprenden que no depende de mí que haya o no agua, y se molestan y se van a lavanderías de otros fraccionamientos a llevar su ropa".

Ese es otro tema, comparte, pues el agua no se tandea de manera equitativa en todas las colonias y fraccionamientos de Xalapa. "Tengo clientela que he perdido y que entonces se lleva su ropa a lavanderías de Las Ánimas, porque me dicen tanto clientes como amistades y un primo que vive en aquella zona, que allá no falta el agua como en las colonias (...) ya ve que incluso en las colonias unas están peor que otras".

Ante ello, el llamado de la señora Gisela es a las autoridades "para que por favor el agua se distribuya de forma más equitativa, que nos expliquen qué pasa con eso de que en fraccionamientos como en la zona de Las Ánimas no falta el agua, eso no es justo, el agua la necesitamos todos, en casa, para el baño, para lavarnos, para lavar nuestros trastes, para lavar la ropa, para sostener negocios pequeños como este para mantener a nuestras familias. También en época de calor por las enfermedades e insectos, tiene uno que limpiar más, entonces todo se complica si no hay agua".

Y es que aunque el agua falta y es tandeada, afectando a familias y negocios, "eso sí, el agua llega igual de cara y nos cobran como si llegara el agua todos los días". En el caso de doña Gisela, cuya lavandería es pequeña en una colonia cercana a la zona de Humanidades de la Universidad Veracruzana, el recibo siempre llega de más de mil 500 pesos al mes.

"Entonces tengo el problema de que por falta de agua no puedo trabajar los días que la tandean y no cae, pero sí tengo que tener ingresos para pagar todos los servicios, empezando por el recibo de agua, la luz, todo, y peor de cara es porque pues pago los servicios comerciales".

Incluso, expresa y lamenta: "estoy pensando en cerrar mi lavandería y dedicarme a otra cosa, porque no puedo trabajar así".

Como doña Gisela, muchos otros establecimientos y familias en Xalapa, están padeciendo la escasez del agua, misma que está siendo tandeada.