Morenistas destapan a Ivonne Cisneros y Alfonso Osegueda como sus "Corcholatas" para la alcaldía de Xalapa

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llamaron a la exdiputada federal Ivonne Cisneros Luján y a Alfonso Osegueda Cruz a registrarse como aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Xalapa.

En conferencia de prensa, Lizbeth Quintero Sánchez expuso que la solicitud que se les hace a los morenistas xalapeños, por su trayectoria.

"Sabemos que han cumplido cabalmente con los principios básicos del Partido: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Consideraron que entre la militancia guinda hay mucho entusiasmo porque la dirigencia nacional emitió la convocatoria al proceso de selección interna para participar en el proceso de renovación de los 212 ayuntamientos de Veracruz, de entre ellos el de Xalapa.

La capital veracruzana, dijeron: "merece ser representas a por personajes de izquierda con experiencia en los gobiernos municipales, que sean honestos y comprometidos con el pueblo, porque esas aptitudes son necesarias para avanzar en el segundo piso de la Cuarta Transformación".

De ahí que llamaron a que entre el 6 y 8 de enero del 2025 se registren como aspirantes a sustentar la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa y representen a la base morenista de la capital veracruzana.