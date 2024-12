Minuto a minuto: Toma de Protesta de Rocío Nahle como Gobernadora Constitucional de Veracruz

11: 05 Se da la bienvenida en el honorable Congreso del Estado de Veracruz a la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, posteriormente a la Ingeniera Norma Rocío Nahle García y al gobernador saliente, Cuitláhuac García Jiménez.

11: 08 Se realizan los honores a la bandera.

11:10 Rinde protesta Rocío Nahle: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden".

11:13 La ya gobernadora constitucional dirige sus primeras palabras, agradeciendo sus primeras a los múltiples invitados sus presencia, comenzando a la presidenta Claudia Sheinbaum, seguido de Cuitláhuac García, ex gobernador de Veracruz, destacando también a Fernández Noroña; a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, a los distintos gobernadores, alcaldes y funcionarios, sin dejar de lado a estudiantes y deportistas destacados de la entidad veracruzana.

11: 18. Durante su mensaje hace énfasis que en Veracruz, en el ejercicio del poder político en los dos últimos siglos todos sus personajes fueron hombres y en su mayoría contribuyeron de alguna u otra forma al estado, y hoy, por primera vez llega una mujer al mismo cargo.

11:23 Destaca la importancia y riqueza de la entidad veracruzana, subrayando la historia del estado, fundamental en la historia de México.

11:33 Se compromete en apoya a los que menos tienen, los que se quedaron atrás y también en erradicar la discriminación, ya sea de género, ideológica, étnica o de cualquier tipo.

11: 38 Asegura que desde ahora se volverá a hablar bien de Veracruz, dejando de lado la imagen que dejaron otros políticos, y se logrará con el impulso de los proyectos presentados en campaña, además de los federales que ya se están trabajando.

11: 45 Anuncias Centro Judiciales en Coatzacoalcos, el Puerto de Veracruz y Orizaba para atender los casos de violencia contra las mujeres, además de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad.