mezhua:_suben_casos_de_covid-19_en_zongolica;_hacen_falta_insumos

En ese sentido, llamó a las autoridades a brindar las facilidades para atender a los pacientes, ya que la clínica del IMSS en la zona atiende a otros 14 municipios, motivo por el cual se carece de los insumos suficientes.

"En nuestro municipio hay un hospital rural; me comentan que hemos tenido varios enfermos de covid que no son bien atendidos; me solicitan que pida a las autoridades del IMSS que brinden atención a las personas de Zongolica.

"Que nos ayuden con el equipamiento del hospital, por lo menos una ambulancia para los enfermos, los traslados y la atención médica son caras".

Reconoció que en el municipio hay consultorios privados que apoyan a las personas con síntomas leves, pero en casos graves sí es necesaria la hospitalización, para lo cual requieren ayuda de las autoridades estatales.

Según datos oficiales, hasta el 26 de julio Zongolica registra 263 casos acumulados y 21 defunciones por coronavirus, además de 28 sospechosos. El edil afirma que en la última semana han sido casi 100 los contagios, por lo que además de la cifra reconocida podría "haber un subregistro".

