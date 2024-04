Manuel Huerta: Los Yunes me tienen miedo para debatir y Américo se hace...

El candidato a senador de la República por Veracruz abanderado por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confió en que los debates sirvan para dar a conocer propuestas y se aclaren los temas que se tengan qué aclarar.

"En todos los debates requerimos que abunden las ideas entre quienes pretenden gobernar Veracruz, se tienen que aclarar los proyectos que son contrapuestos.

Yo veo que es la posibilidad de que la gente democráticamente vea, ahora sí como decimos coloquialmente, de qué cuero salen más correas".

Manuel Huerta dijo ver ánimo en la población y enfatizó que de un debate, primero, lo que se espera es que se conozcan las propuestas; "aunque lo que tengan qué aclarar que lo aclaren, es un buen momento para que se demuestre, carácter, providad y todo lo que se acostumbra en un debate".

Nueva pedrada a los yunes

En cuanto al debate rumbo al Senado, Manuel Huerta resaltó que "le tienen miedo los Yunes" para confrontar ideas.

"Yo lo que veo es que me tienen mucho miedo los Yunes, es lo que veo que no quieren entrarle a debatir conmigo, será porque como les conozco muchas historias que la gente conoce tal vez lo que tengo es que se los digo en su cara y eso no les gusta -a los Yunes-, me tienen mucho miedo".

Ahora, dijo, al ser cuestionado en torno a lo dicho por el candidato a diputado federal por el PRI-PAN-PRD, quien se sentó en la Plaza Lerdo de Xalapa para ofrecer debatir, "que no sea mentiroso Américo, si Yunes me tiene miedo, Américo se hace pipí".