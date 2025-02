¿Mal servicio en gimnasios en Xalapa?; así puedes presentar queja ante Profeco

higiene y experiencia general.

Pese a que la política de la empresa lo prohíbe, nuevos usuarios han empezado a llevar hasta a sus entrenadores “El aforo delgimnasio es de más de 400 personas, pero está rebasado. Se supone que la empresa debe estar preparada para recibir esa cantidad de usuarios o más”, comentó otro cliente en redes sociales. MÁQUINAS DAÑADAS Y SERVICIOS DEFICIENTES Además de la falta de agua , losusuarioshan reportado que muchasmáquinas están dañadas o fuera de servicio , y que no se reparan con la debida prontitud. Esto ha generado frustración entre los asistentes, quienes sienten que no están recibiendo el servicio por el que pagaron. “Algunas máquinas y elementos están completamente malogrados, y ni siquiera hacen el intento de arreglarlos o tardan demasiado en hacerlo”, señaló un usuario. Otros han criticado la falta de mantenimiento en las instalaciones, lo que ha llevado a un deterioro general del gimnasio . En el periodo comprendido entre octubre de 2018 y diciembre de 2023, la Profeco ha recopilado datos sobre quejas contra gimnasios, destacando a Smartfit como el establecimiento con el mayor número de quejas acumuladas, alcanzando un total de 533 en ese lapso de tiempo. Planet Fitness no figura, pues en el país comenzó a operar en 2022 y en Xalapa en 2024. Ajuste inteligente - 533 Energy Fitness México - 490 Mundo deportivo - 435 Cancún 24 Hrs - 123 El gran fitness - 128 Zona Fitness - 48 La Loma Centro Deportivo Querétaro - 43 Deporte - 43 Gimnasio deportivo y fitness - 39 ¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO? Ante estas situaciones, algunos usuarios están considerando presentar quejas ante la Profeco . Si eres uno de ellos, aquí te explicamos cómo hacerlo: Acude a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana: Debes presentarte personalmente con los siguientes documentos:

Tu nombre y domicilio.

Identificación oficial.

Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor.

Descripción del bien o servicio que se reclama y los hechos que dieron lugar a la queja . Formato de recepción de queja impreso. DIFERENCIAS ENTRE QUEJA Y DENUNCIA Es importante saber que una queja es una reclamación formal cuando un proveedor te afecta directamente, como en el caso de servicios deficientes. Por otro lado, una denuncia se presenta cuando un proveedor comete actos u omisiones que afectan a un grupo de consumidores, como publicidad engañosa o falta de medidas de seguridad. Proceso de denuncia: si decides presentar una denuncia, no es necesario presentar pruebas ni datos personales. Solo debes describir la situación de manera breve y proporcionar la información del proveedor, el producto o servicio, la falta detectada, el domicilio y la fecha. Para realizar alguna de las siguientes denuncias, envía un correo electrónico: Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@ profeco .gob.mx

.gob.mx Denuncias combustibles: denunciasgasolina@ profeco .gob.mx

.gob.mx Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@ profeco .gob.mx

.gob.mx Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@ profeco .gob.mx

.gob.mx Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx También te puede interesar... Planet Fitness Xalapa en la precariedad; sin agua ¡ni para el baño! ¿QUÉ PUEDE HACER PROFECO? Una vez presentada la queja o denuncia, la Profeco realizará una visita de verificación al establecimiento. Si se comprueba que el gimnasio está incumpliendo con los términos del servicio o afectando los derechos de los consumidores, se impondrán sanciones para evitar que continúe con estas prácticas. ¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS? Los usuarios han expresado su frustración en redes sociales, donde han compartido sus experiencias negativas. “¿Y la Profeco dónde está?”, preguntó un usuario, reflejando la sensación de abandono que muchos sienten ante la falta de acción por parte de las autoridades. Otros han señalado que, a pesar de ser una cadena internacional, Planet Fitness Xalapa no está cumpliendo con los estándares de calidad que se esperarían. “Es increíble que una empresa tan grande no pueda resolver problemas básicos como la falta de agua o el mantenimiento de las máquinas”, comentó otro cliente. CONSEJOS PARA LOS USUARIOS Si eres usuario de Planet Fitness Xalapa y estás considerando presentar una queja, aquí algunos consejos: Documenta: si efectivamente existe alguna irregularidad , documente las condiciones del gimnasio , como máquinas dañadas o áreas sin agua . Reúne tus comprobantes : guarda tus recibos de pago y cualquier documento que acredite tu membresía . Habla con otros usuarios : coordina con otros clientes afectados para presentarquejas colectivas, lo que puede tener un mayor impacto si es que se documenta alguna irregularidad. Ojo: tu queja no garantiza que Profeco te dé la razón, pues la puede considerar improcedente si no sustentas tu inconformidad. A fin de cuentas, quien determina es la autoridad, no las redes sociales. La Profeco aconseja a los consumidores investigar y leer las opiniones de otros usuarios antes de inscribirse en cualquier gimnasio. De esta manera, pueden tomar decisiones informadas y evitar experiencias negativas. Estas son las principales según recomendaciones la Revista del Consumidor: Investigación previa: antes de inscribirse en un gimnasio, es importante investigar sobre su reputación, servicios y opiniones de otros usuarios. Visitar las instalaciones: es recomendable visitar el gimnasio para evaluar las instalaciones, la limpieza y el estado del equipo. Leer el contrato detenidamente: antes de firmar, es crucial entender todas las cláusulas, especialmente aquellas relacionadas con cancelaciones y renovaciones automáticas. Considere opciones en línea: para aquellos que prefieren ejercitarse en casa, la revista sugiere explorar canales de YouTube y aplicaciones de fitness.