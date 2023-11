Madre clama justicia en Yanga: hay cuatro prófugos por asesinato de Fidel González

Cuatro de los seis presuntos responsables del asesinato de Fidel González Ramírez continúan en calidad de prófugos, y su madre, María Isabel Ramírez Zavaleta, cuestiona quién ampara su evasión de la justicia en el estado de Veracruz.

Fidel González Ramírez, quien fungió como coordinador de la Juventud en Yanga, fue víctima de un mortal ataque a balazos supuestamente perpetrado por su amigo Víctor "N".

Este trágico evento tuvo lugar el pasado 14 de agosto durante el carnaval municipal. Se presume que la motivación detrás de este crimen fue la supuesta infidelidad de la exreina de belleza Michelle "N", quien mantenía una relación con Fidel González.

Fidel y Michelle tenían una relación "tóxica" y el día del crimen presuntamente la joven realizó una llamada telefónica en la que solicitó que Fidel abandonara su hogar para hablar. Sin embargo, al salir de su casa, Fidel se encontró con Víctor y varios acompañantes, entre ellos Jesús "N", hermano de Víctor.

TODO QUEDÓ GRABADO

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia, en la que se aprecian al menos seis disparos dirigidos contra Fidel. Desde entonces, solo dos personas han sido detenidas, incluyendo a José Benito "N", conocido como "Benito Pomos", quien fue capturado en septiembre en Querétaro.

Según las autoridades, se presume que Michelle, la exnovia de Fidel, se encuentra evadida en Texas, Estados Unidos, mientras que Víctor, el presunto autor material del asesinato, y su hermano Jesús "N" siguen siendo buscados por la justicia.

Además, se sospecha la participación de Eduardo Gamaliel "N", Edson "N" y Luis "N" en el crimen, ya que se emitieron un total de seis órdenes de aprehensión. Sin embargo, no ha habido avances significativos en la búsqueda de Michelle, Víctor, Jesús y Edson.

Eduardo Gamaliel "N" se convirtió en la segunda persona detenida en octubre, en Puebla. En su contra se emitió una orden de prisión preventiva bajo el proceso 256/2023, al igual que José Benito "N", como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado.

María Isabel Ramírez Zavaleta, la madre de la víctima, expresó su profunda frustración por la falta de avances en la investigación.

"Me siento muy mal, esto se paró. Me siento como si ya hubiera terminado la investigación. Yo ya casi no veo a los fiscales y si los veo es porque soy insistente. La carpeta está abierta, pero no hay movimiento", señaló.

A pesar de la existencia de un video que documenta el momento del crimen, la madre de Fidel González Ramírez aún no ha tenido la fortaleza emocional para verlo debido al dolor que persiste por la pérdida de su hijo.

"Yo no me puedo aceptar ni a mi casa. Mi hijo vivía con nosotros, mi esposo, mi hijo y yo. No puedo entender por qué a estas alturas no han detenido a estas personas", agregó en una entrevista.

María Isabel Ramírez Zavaleta, desesperada por la falta de progreso en el caso, se pregunta a quién debe recurrir, ya que considera que la Fiscalía de Veracruz carece de los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación efectiva.

"Yo no veo que se esté haciendo justicia. Los policías quieren que nosotros hagamos la investigación, que nosotros vayamos. Es algo terrible, para hacer esta carpeta era como si nosotros tuviéramos que armar los hechos", lamentó.