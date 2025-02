Luis Enrique, 10 años en prisión preventiva pero sin pruebas, acusan abogados

Acusado del presunto delito de secuestro, Luis Enrique N ha pasado diez años con nueve meses en prisión preventiva. Al paso de esta década no existen pruebas que le incriminen en estas acusaciones, explicó el abogado de la firma legal CIMA, Juan Carlos Canalizo Hernández.

El representante legal denunció injusticias en el caso y criticó los abusos del sistema judicial en Veracruz, así como la violación de los derechos humanos de su cliente.

Por ello, preparan diversas denuncias que serán presentadas en la Fiscalía Anticorrupción y se proceda contra quien resulte responsable por la omisión en este caso.

"Por una injustificada imposición de prisión preventiva (...) diez años y nueve meses, no sabemos cuánto más va a estar en prisión preventiva, se le acusa del delito de secuestro, lo que no se dice es que este tipo de delitos no se investigan bien".

¿Qué ocurrió con Luis Enrique N?

El abogado Juan Carlos Canalizo comentó que Luis Enrique fue detenido de manera arbitraria en un lugar distinto al que le indicaron al juez y en circunstancias diferentes a las que se dijeron.

Luis Enrique fue detenido junto con otras seis personas por la presunta privación ilegal de la libertad de un menor de edad, esto por unas supuestas llamadas telefónicas que lo vincularían al caso.

Los demás imputados son familiares, pero solo Luis Enrique fue sentenciado dentro del proceso penal 43/2018 por lo que su defensa procedió a la apelación.

Juan Carlos Canalizo Hernández explicó que han hecho todo lo posible para la defensa del acusado, incluso interpusieron un juicio de amparo con número de expediente 420/2024 ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito con residencia en la ciudad de Poza Rica.

Ahí, la jueza federal Natividad Regina Martínez Ramírez, quien tiene conocimiento desde el pasado 4 de junio, dijo que no hay elementos para mantener la prisión preventiva.

De manera verbal detalló que quedó totalmente acreditado que Luis Enrique sufrió tortura desde su detención.

"El protocolo de Estambul investiga este tipo de tortura y establece que esta agresión tiene como consecuencia que se vicie el procedimiento. Hay testigos sembrados. Dicen que detienen a Luis Enrique con arma, pero no presentan en ningún momento el arma".

El representante legal enfatizó que han pasado siete meses y la jueza federal citada no ha podido darse cuenta "de que no hay una sola prueba para que Luis Enrique deba estar en prisión".

También indicó que ´las medidas justificadas´ interpuestas por los jueces en contra de su cliente "no están justificadas", pues aseguró que no existen pruebas de que el acusado haya tenido intenciones de huir.

La audiencia constitucional fue el pasado 6 de septiembre; "no pasó nada, el Poder Judicial de la Federación entró al paro de labores, nosotros mismos los apoyamos para que estén libres de toda coacción para que hagan su trabajo.

"Parece que tienen un temor más. Vamos para la fecha de noviembre, pero se difiere la audiencia. Nos señalan otra audiencia el 11 de diciembre pero tampoco se pudo celebrar, la audiencia quedó por último para el 6 de febrero pero no tenemos una resolución", expuso.