Los mejores antros de Xalapa para una noche de fiesta; ¿estás de acuerdo?

Hay que aceptarlo: Xalapa no es una ciudad muy grande. Sin embargo, eso no impide que se hayan abierto algunos bares y centros nocturnos que no le envidian nada a los de otros puntos del país, tanto por el ambiente como por la calidad del servicio que otorgan.

Por ello, nos hemos dado a la lista de investigar cuáles son los mejores antros de Xalapa para que pases una noche de fiesta al lado de tus amigos y, por qué no, con esa persona que acabas de conocer en Tinder (admítelo, usas Tinder) o en otras redes sociales.

Los mejores antros de Xalapa

Según el sitio clubes.guiabbb.mx, son varios los lugares en Xalapa donde puedes acudir a olvidarte por un momento de todas tus preocupaciones, cada uno con su estilo muy particular y con variedad de bebidas y hasta alimentos por aquello de los antojos.

Marshall Rock Joint

Si lo tuyo es el rock, Marshall es el lugar indicado. Al sitio suelen acudir los mejores DJ del país, así como bandas de calidad internacional.

La carta de bebidas y alimentos es amplia, lo que lo hace un buen espacio para compartir un momento con amigos incluso antes de ir a otro lugar; está ubicado en la esquina de Sayago con Azueta y abre de miércoles a sábado en horarios de 19:00 a 03:00 horas.

Ikonic Night Club

Un lugar para llegar y pasar una noche inolvidable es sin lugar a dudas Ikonic Night Club; ubicado en Plaza Xanat, en la carretera a Veracruz, este antro se ha posicionado en el gusto de las y los jóvenes xalapeños.

Con música para ´perrear hasta el suelo´, aunque el lugar no tiene venta de alimentos, eso no hace falta para pasar un gran momento y bailar durante toda la noche. Y sí, ya están alistando la fiesta para iniciar el año como se debe.

6.9 Club & After

¿Quieres seguir la fiesta? Existe un sitio en Xalapa que se ha vuelto el punto donde se encuentran todas y todos los trasnochados. El lugar se llama 6.9, y su característica principal es que es un espacio ´de amplio criterio´.

Pero no en el mal sentido, en el 6.9 puedes escuchar música de los géneros más populares como el urbano y hasta banda, aparte que hay espectáculos tanto para hombres como para mujeres.

Este lugar abre de jueves a domingo desde las 21:00 horas y hasta las 10 de la mañana del día siguiente; ¿ya lo conocías?

Musa´s Aparicio

Un espacio dirigido a la comunidad LGBT+ de la capital de Veracruz. Musa´s Aparicio se encuentra en pleno centro de la ciudad en el conocido callejón de González Aparicio, abriendo sus puertas de miércoles a sábado desde las 16:00 hasta las 04:00 horas.

Aunque pareciera un sitio exclusivo para personas LGBT la realidad es que están abiertos para todo público, por lo que si tienes ganas de una experiencia diferente, ya sea con tus amigos, amigas o pareja, no dudes en poner este lugar en tu lista.

Rrecuerda que en gustos se rompen géneros; así que ten la mente abierta y disfruta una gran noche en alguno de estos sitios de la capital veracruzana; ¿nos recomiendas algún otro?