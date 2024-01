Le roban patín eléctrico y lo encuentra en un tianguis ¡Xalapa mágico!

Xalapa es una ciudad llena de sucesos curiosos que han quedado en la memoria colectiva y en algunos memes también, pues cámaras que han captado a un 'roba catrinas', un ataúd flotando en las calles inundadas, ovnis, hasta taxis 'que la hacen' de fletes y como estos ¡Muchos más!

Recientemente, un joven de Coatepec denunció en redes sociales que fue víctima de robo, esto cuando se encontraba al interior de un negocio y al distraerse, le fue sustraído su patín eléctrico.

Su sorpresa fue algunos días después, se enteró acerca del paradero de su vehículo, que estaba siendo ofertado en uno de los tianguis de la colonia Carolino Anaya en Xalapa.

Al percatarse del hecho, de inmediato acudió a este tianguis, donde corroboró que era su patín el que vendían.

Ante el desenlace de esta historia, las redes sociales no se hicieron esperar y reaccionaron con algunos comentarios como:

"No me sorprende el robo del patín, me sorprende que se haya puesto el tianguis con esta lluvia" "El patín no olvidará su aventura" "Que elegancia la de Francia" "Xalapa tan fino" "Pero aún no se supera el robo del colchón que habían dejado a secar".

Así, este como algunos otros hechos se ha viralizado en la capital, sacando algunas risas en las redes sociales y 'un susto' para el dueño del objeto.