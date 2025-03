Joven de Coatepec pide que se revise denuncia contra pastor cristiano; lo acusa de agresión sexual

"María", una joven de Coatepec, llamó a las autoridades a qué revisen su denuncia en contra de su presunto agresor sexual, quien es pastor cristiano.

Detalló que el hombre, de aproximadamente 60 años de edad, Carlos "N", estaba detenido en arresto domiciliario tras la denuncia de abuso sexual en contra de una menor, con la carpeta de investigación 133/2022.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero fue puesto en libertad y declarado inocente.

Ante ello, la joven exige justicia y revisión del caso.

"Lo que quiero es justicia, lo que quiero es paz. Quiero que las autoridades correspondientes hagan caso y vean que todo este juicio está mal".

Y agregó: "la Fiscalía fue el único órgano jurisdiccional que me está apoyando, porque el juez lo dejó libre, dijo que no porque no había suficientes pruebas cuando varios de sus testigos afirmaron que yo estaba ahí".

"María", de actualmente 19 años de edad, dijo que los abusos comenzaron cuando ella tenía 15 años, en 2021, y hasta marzo de 2022.

"Fue la última vez que él me tocó, fue en la oficina que tenía en su iglesia. Cuando lo hacía a veces era en su casa, a veces era en su coche, a veces era en mi casa, en la iglesia, dependía del lugar".

A decir de la joven, además de ella, ha habido más víctimas, por lo menos cuatro mujeres de diferentes edades.