Joven de Xalapa pierde a su gato en playa de Veracruz; piden el apoyo para localizarlo

A través de las redes sociales, la usuaria Grecia Contreras, solicitó el apoyo a los veracruzanos para localizar a su gatito "Panchito", quien se desapareció tras esconderse en una palapa ubicada en una playa del puerto de Veracruz.

La joven originaria de la ciudad de Xalapa, indicó que acudió a la playa Villa del Mar, cerca del Acuario del puerto de Veracruz, con sus familiares y decidió llevar a su gato, sin embargo, este se soltó por accidente y se escondió en la parte de debajo de la palapa "Crispín".

De inmediato acudieron para buscarlo, pero no lo encontraron, además de que los meseros no permitieron que acceder al lugar.

"Él es mi gatito panchito, se me ocurrió llevarlo de paseo a la playa, todo iba bien hasta que mi primo le ocurrió un accidente con su collar y escapó a esconderse debajo del cobertizo de un restaurante llamado: "palapa Crispín" cerca de la playa (cerca del acuario), lamentablemente no pudimos encontrarlo ya que los meseros no nos dejaron buscarle".

Asimismo, indicó que unas personas le comentaron que el gatito presuntamente fue visto por última vez el Zócalo del puerto de Veracruz, por lo que pidió que en caso de verlo resguardarlo y darle mucho amor, ya que ella no puede regresar con facilidad al puerto jarocho.

De acuerdo con los datos, las señas particulares de Panchito es su pecho y patitas de color blancas, además de que es "gordito".

/ct