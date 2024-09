Johnnie C´alladhan busca mediante el arte, mover conciencias para hacer visible lo diverso

A través del arte, las y los creadores buscan, de algún modo, plasmarse, 'derramarse', crear una conexión, contar una historia, tocar fibras sensibles de corazones y almas.

La conexión puede volverse más fuerte si esos trazos son con sangre derramada del propio artista, pues se plasma en la obra y busca, además, tocar conciencias en torno a temas sensibles como la sangre que se derrama por violencia.

Justamente, una de las poblaciones o comunidades más violentadas, es la de la diversidad. "Ha sido derramada la sangre de personas agredidas por la sola razón de pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual", comparte en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Jonnie C´alladhan.

Nacido en la ciudad de Veracruz, egresado y académico de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, Johnnie C´alladhan, cuyo nombre de pila es Jonathan Escobedo Gamas, es ganador de la IV Bienal de Arte Veracruz 2018, en la categoría de Jóvenes Creadores-bidimensional, tiene en su acervo reconocimientos y obras llenas de sensibilidad que buscan además mover conciencias y crear una cultura de respeto hacia todo lo diverso.

La tarea de Johnnie C'alladhan, es aún más ardua, pues desde el arte busca conectar y mover conciencias, asumiéndose como integrante de esa comunidad diversa y severamente atacada, que en pleno siglo XXI sigue siendo objeto de discriminación, discursos de odio, ataques y asesinados.

El asumirse como integrante de esa comunidad, ha llevado a Johnnie, a una de las tareas más difíciles dentro del arte gráfico: el autorretrato.

Con su propia sangre, explica, fue una técnica que utilizó como una conexión muy particular al hablar de violencia.

"Tomé un poco de espacio porque hubo una época que el elemento principal de mi producción artística era justamente la sangre y era y sigue siendo mi propia sangre la que utilizo como materia prima para la creación. Fue una conexión muy particular con el material, porque justo hablando de violencia estaba buscando un material que creo que puede conectar con cualquier persona, que el mensaje es muy directo una vez que lo conoces (...) pero además es algo no único o específico a la diversidad, sino que realmente esta parte de herirnos y sangrar es algo humano, entonces no importa religión, clase social o identidad, siempre vamos a remitir a este tipo de material como algo que podemos entender y con el que nos podemos relacionar".

AUTORRETRATO, CON SANGRE PROPIA

La obra ganadora de la Bienal de Arte fue justamente autorretrato a través de la sangre de Johnnie. "El autorretrato de por sí ya es complejo dentro de las artes, es verse a sí mismo, es el examinarse desde otra perspectiva que no sólo es peinarse en la mañana, sino realmente analizar ciertos rasgos y ciertas cosas de tu propia persona, que va más allá también de lo físico, sino de cómo te estás percibiendo y retratando al mismo tiempo".

Hacer el autorretrato con su propia sangre, describe, "fue un proceso complejo en la parte conceptual en ese sentido y sobre todo porque yo ya tenía trabajando varios años con el tema de la violencia a la diversidad sexual, y justo como esta vulnerabilidad de que estamos expuestos todo el tiempo a ser víctimas de una agresión, violencia simbólica, violencia social o algún tipo de crimen".

Pero en este caso no habla alguien desde afuera de cómo ve a la comunidad de la diversidad, "sino que fue asumirme como alguien que yo también soy parte de esa comunidad y yo vivo las mismas vulnerabilidades de alguna forma, entonces fue también tomar ese problema ya no como un agente externo que observa, sino involucrarme realmente como lo que siempre ha sido, que es ser parte de la comunidad y ver que todas estas cuestiones que analizaba y representaba de alguna forma, también me incluyen".

"Esa pieza en especial es muy significativa para mí porque es esta intersección de diferentes cosas que son tanto el aceptar y reconocerme como parte de la comunidad vulnerable que estamos en la sociedad, al mismo tiempo el representarte en un autorretrato que ya es complejo, y al mismo tiempo utilizando un material que para mí se ha vuelto muy significativo en mi producción artística -la sangre propia-. Entonces es una pieza que por eso le tengo mucho cariño".

MOVER CONCIENCIAS, DESDE EL ARTE

-¿Ayuda el arte a sensibilizar a la población en general sobre este tema? Sobre todo a la población que no es de la comunidad sexodiversa, ¿pudiera el arte mover otras fibras que quizás otros datos duros noticiosos no logran?-

"Yo creo que sí. Algo que una vez me preguntaron era qué está haciendo el arte si no es una manifestación en calles, no es algo en leyes, no es algo que pudiera ser más tangible a lo mejor o así es como se percibe de alguna forma que manifestar en arte no tiene el mismo impacto que otros medios. Pero definitivamente si algo creo es que el arte por su misma cualidad, la sociedad lo entiende al entrar en una galería o en un espacio que está dedicado a arte, entras con una conciencia que lo que hay ahí no es lo mismo que en espectaculares, no es lo mismo que en periódicos u otros medios de comunicación".

Es, justamente, "la sensibilidad que el mismo espacio te hace tomar frente a lo que estás viendo, me parece muy significativo porque te hace reflexionar sobre qué me están queriendo decir, a través de qué o por qué (...) En el arte puedes tomarte este espacio más reflexivo de alguna forma, que ayuda a que te acerques a una temática de una forma muy distinta y creo que con una apertura distinta, a realmente intentar entender por qué está hablando de esto el artista o por qué se está hablando de ello".

COMPARTIR ARTE

El arte, completamente sensible, busca compartir desde todos los ángulos. Por ello, tras seguir creando y ser reconocido por sus creaciones plasmadas de su propio ser, y buscando mover conciencias, Johnnie ahora comparte de su conocimiento desde la academia, como catedrático de Artes en la Universidad, y ofreciendo talleres gratuitos.

"Justo ahorita con motivo de la séptima emisión de la Bienal que se va a llevar a cabo este año, la Secretaría de Cultura va a tener una jornada académica donde habrá revisiones de portafolios, conferencias, charlas, alrededor de diferentes temas del arte y la cultura, y dentro de esas actividades yo soy parte en un taller de pintura experimental en el que vamos a estar probando formas de representación".

Puede consultarse la cartelera completa de fechas y horarios de las diferentes actividades de la jornada, las cuales se realizan durante septiembre y parte de octubre, a través de las ligas de la Bienal de Arte Veracruz, de la cual Johnnie C´alladhan ha sido ganador y, ahora, busca compartir un poco del artista, su creación y su mirada humana.