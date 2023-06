Ni empresas ni instituciones respetan en Veracruz derechos de comunidad LGBTTTIQ+

Los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ son violados en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, pues se les discrimina en el terreno de los empleos tanto en instituciones como em empresas privadas. En el caso de las personas trans la situación se acentúa más la estigmatización y el rechazo, expuso en entrevista Teófilo Cancela, presidente del colectivo Legalité y Justicia de Xalapa.

En torno a la discriminación laboral de la que es objeto la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual Queer y más (LGBTTTIQ+), refirió que la organización Latinus dio a conocer que las expresiones contra crímenes de odio, es decir, de apoyo a las personas de la diversidad sexual, han disminuido en medida que se incrementan las expresiones de apoyo. Pero si en México, las expresiones de apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ solo han incrementado en un cinco por ciento, en comparación con Estados Unidos que han crecido más de 68 por ciento.

"Si partimos de estos números, en cuestión laboral la cosa no pinta fácil ni en lo institucional ni en lo privado. En lo institucional porque existen los sindicatos y las viejas guardias, porque no hay personal capacitado en derechos humanos ni con perspectiva de respeto LGBT".

"Y en el ámbito privado, ni se diga, se intentó hacer un acercamiento con la Canaco, y lo que nos dijo la Canaco : nosotros no podemos decirle a los comerciantes, a las empresas, qué es lo que deben hacer. Se le dijo a la Canaco que no es que se diga a empresarios qué deben hacer, sino que se les explique cómo tienen qué trabajar, porque para eso está el marco normativo, el marco legal, y ahí entran los derechos humanos, es ahí donde nosotros pedimos a los empresarios que haya esas oportunidades -laborales y de consumo- para población LGBT".

La situación de rechazo y de estigmatización contra la comunidad LGBTTTIQ+ se acentúa contra las personas tras, pues se les encajona en labores como el sexoservicio, o en todo caso el estilismo, y se deja de ver todas las capacidades que tienen las personas para desarrollar mediante el trabajo y contribuir al desarrollo económico y social.

Es un derecho el poder laboral y recibir un ingreso ganado dignamente en un espacio de trabajo, acentuó Teófilo Cancela.

Sin embargo, "con respecto a la población trans está muy estereotipado el trabajo de las personas trans, si no son servidoras sexuales, servidores sexuales, son estilistas, si no son costureros o costureras, ya no digamos diseñadores, y hasta ahí se acaba el espectro, no hay más", por lo que se desarovechan todas las capacidades que pueden aportar y se les niega el derecho a trabajar, "eso es lo grave del asunto".

"Es grave, ahí es donde empezamos a encajonar, a empezar a tomar dogmas, y a empezar a poner a la gente dentro de etiquetas", y es grave porque ello, además de privar de derechos a la comunidad LGBTTTIQ+, puede propiciar discursos de odio que pueden moivar crímenes de odio, lo cual es uns evero problema que aqueja a Veracruz, como uno de los estados con más crímenes de odio.

Muchas personas de la comunidad LGBTTTIQ+ ocultan, entonces, su identidad sexual, para no ser rechazadas, discriminadas, ni que se les niegue el derecho humano al trabajo para recibir dignamente un salario, apostando todas su capacidad para el desarrollo de la sociedad, lamentó el activista defensor de derechos humanos de la población de la diversidad sexual.