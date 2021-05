ine_entorpece_sistema_para_registrar_a_representantes_de_casilla,_denuncian

En conferencia de prensa conjunta, Osvaldo Villalobos Mendoza, representante del partido "Todos por Veracruz ", dijo que dicha acción podría generar inequidad en la contienda ya que nuestros candidatos no tendrán la seguridad del trabajo que realicen los funcionarios de casillas el día de la elección.

"Nuestros candidatos no tienen seguridad de cómo van a trabajar los funcionarios de casilla en casa una de las 10 mil 825 casillas en el Estado", refirió.

PUBLICIDAD

Los inconformes fueron los representantes de los partidos Verde Ecologista de México, Fuerza por México, Unidad Ciudadana, Revolucionario Institucional, Redes Sociales Progresistas, Podemos, Movimiento Ciudadano y otros.

Noticia Relacionada Llegaron las boletas electorales al Consejo distrital 28 del OPLE

Agregó que, además, el INE pretende que los partidos políticos sean quienes paguen al 25 por ciento de la estructura de sus representantes, a través de un acuerdo aprobado el pasado 3 de mayo.

"Nos causa una afectación ya que aprueban que nosotros tenemos que pagar al 25 por ciento de la estructura de representantes cosa que no estamos ajenos a ella, no estamos diciendo que no; sin embargo, requisitos que nos están queriendo imponer, que son imposibles de cubrir en este momento".

PUBLICIDAD

Ante ello, hicieron un llamado no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional para atender todas las anomalías que está presentando el INE y que "aquí en el Estado no encontramos respuesta".

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Sergio Martínez, acusó que para el INE Veracruz es un estado de segunda, ya que todos los sistemas que han intentado implementar para Veracruz, ninguno ha funcionado de manera efectiva, tal es el caso del Sistema Nacional de Registro de Representantes que no funcionó.

PUBLICIDAD

Recordó que el partido registró más de 20 mil representantes generales y de casilla de los cuales el 10 por ciento no tienen sus acreditaciones.

"Los más de 105 candidato del partido verde a alcaldes y síndicos no tienen la certeza de quién cuidará las casillas, de quién va estar al pendiente de la elección y quién va a contabilizar los votos de manera correcta", abundó.

PUBLICIDAD

Expuso que está situación es por la que atraviesan todas las fuerzas políticas del Estado, donde no aparecen las acreditaciones, y aunque solicitaron una prórroga para revisar las representaciones de casilla, no les fue concedida por lo que esperaron un respuesta pronta.

PUBLICIDAD