Incumple Gobierno de Veracruz con mujeres al no dar formalidad al IVM

El gobierno estatal ha incurrido en incumplimiento para garantizar los derechos de las mujeres al no dar la formalidad a institutos, como el Veracruzano de las Mujeres que carecen de una titular, expuso Estela Casados, del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres.

Y es que ante el contexto de violencia contra las mujeres y la declaratoria de dos alertas por ello no es banalidad, sino reclamo justo, el exigir que en el Instituto Veracruzano de las Mujeres "haya una investidura formal", destacó.

Y es que aunque sea bueno el trabajo que realiza la encargada de dicho Instituto, es necesaria la formalidad que representa una titular nombrada, explicó.

"Las instituciones que están hechas para defender los derechos de las mujeres, para transversalizar la perspectiva de género deben tener titulares, no encargadas de despacho, eso es fundamental y no tiene que ver con la capacidad particular de las personas, tiene que ver con una formalidad orgánica, institucional (...) importante que haya una investidura formal y un procedimiento como lo marca la ley para elegir a las titulares; mientras no se haga eso estará en falta el gobierno local".

El tema tiene que ver, destacó, con acuerdos internacionales para garantizar los derechos de las mujeres; "no es un asunto banal, ni de contentillo ni de moda".