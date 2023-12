IMSS Veracruz Norte invita a participar en la Semana Nacional de Donación de Órganos

Con el objetivo de favorecer a los derechohabientes que requieren un órgano o tejido para trasplante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Nortese suma a la Segunda Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, la cual se lleva a cabo del 4 al 8 diciembre.

En ese sentido, la coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos, Viridiana Cuevas Sánchez, informó: "las actividades a realizar están enfocadas a la difusión en las unidades de primer nivel, con mayor número de población derechohabiente, en la ciudad de Xalapa, es decir las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10, No. 17 y No. 66, así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11".

Posteriormente, la doctora invitó a la población derechohabiente a participar en la "Feria de Donación", en horario de 8:00 a 17:00 horas, en las siguientes ubicaciones: lunes 4, en la UMF No. 17; el martes 5, en la UMF No. 10; jueves 7, en la UMF No. 66; miércoles 6 y viernes 8, en el HGZ No. 11.

Agregó que en estas ferias se cuenta con un módulo de información, donde se bridan tarjetas de donador a quienes las soliciten; además se realizan juegos como "Memorama del Centro Nacional de Trasplantes" y "Jenga de Órganos", y se obsequian premios a los ganadores.

Finalmente, Cuevas Sánchez señaló que se está realizando la plática informativa "Mitos sobre la Donación", con acceso libre para todos los interesados en recibir información general y despejar sus dudas respecto al mayor acto amor desinteresado entre los seres humanos.