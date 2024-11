Hipólito Rodríguez violó ley ambiental como alcalde de Xalapa, confirma Tribunal Federal

Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó que el ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero violó la ley, al realizar una obra dentro de un bosque, sin contar con los permisos ambientales correspondientes, ni el respaldo de los vecinos.

El Primer Tribunal Colegiado en materia de Administrativa, con sede en Boca del Río resolvió un recurso de revisión, en el cual confirmó que la Dirección de Medio Ambiente del ayuntamiento de Xalapa si violó el derecho de varios vecinos a participar sobre la toma de decisiones ambientales.

Esto ocurrió cuando el alcalde era Hipólito Rodríguez Herrero, quien impuso la ejecución del proyecto Parque Urbano y Centro de Ecotecnias Bosque Ferrocarrilero en Xalapa.

La obra contó con una inversión de más de 53 mdp en beneficio de 16 mil 193 personas. Se construyeron senderos y caminos, plaza de acceso, oficinas, sanitarios, área de ejercicio, juegos infantiles, foro al aire libre, jardín de lluvia, huertos comunitarios y salones, sin embargo, los vecinos pedían opinar, pues no todo era beneficios, pero el ex alcalde decidió imponer y no tomar en cuenta a los vecinos.

Los promoventes de dicho recurso, indicaron que esta resolución sienta un precedente, pues ahora las autoridades municipales deberán tomar en cuenta la opinión de los vecinos al momento de realizar alguna obra, de manera particular para respetar sus derechos ambientales.

Tras la resolución, fue enviada nuevamente a un Juez Federal quien deberá resolver cuáles son los alcances de lo resuelto y saber si habrá algún tipo de consecuencia administrativa o penal para el ex alcalde.