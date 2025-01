Hay que romper estereotipos, cine y talento mexicano deben apuntalarse: actriz Noelia Roel | VIDEO

Para Imagen del Golfo, la actriz Noelia Roel destacó la relevancia del cine mexicano e independiente





La actriz y productora de origen español, Noelia Roel, pero mexicana por convicción, destacó la relevancia del cine y talento mexicano en las artes escénicas, el cual hay que impulsar.

En entrevista en IMAGEN DEL GOLFO, la actriz presentó su película próxima a estrenarse en cines en México, "Vestida de blanco".

Portando el vestido representativo de la película que protagoniza, Noelia adelantó que se trata de una historia romántica, con personajes que encarnan situaciones cercanas a la realidad.

Una novia enamorada que es diseñadora, crea su propio vestido de novia, el cual le es robado y ahora ella tendrá que robar.

Pero el drama comienza cuando se van desnudando algunos secretos guardados, los cuales habrá que descubrir frente a la pantalla grande.

Foto Carol Suárez

SUMAN TALENTO MEXICANO Y ESPAÑOL

"Es una película mexicana rodada en España. Es talento mexicano mezclado con el norte de España, de Galicia, yo soy de Galicia, de Santiago de Compostela, pero mexicana de corazón porque el mexicano nace donde le da su chingada gana, como decía mi bendita Chavela Vargas".

La cinta se estrenará en Cinépolis y Cinemex en fecha próxima. Y es precisamente este acercamiento entre el talento mexicano y español, lo que hace necesario apuntalar la importancia del cine nacional, presente en España, Europa y distintas partes del mundo.

Foto Carol Suárez

CINE MEXICANO, REFERENTE EN EL MUNDO; HAY QUE IMPULSARLO

En su primera visita a Veracruz Noelia quedó cautivada por el calor de su gente, comparte; además de, por supuesto, el café y el pan veracruzanos, así como la arquitectura y cultura.

"Veracruz, me ha agarrado, me ha arrancando el corazón su gente. Eso es lo que más me gusta".

Noelia llegó a Veracruz a promocionar su película y tras ser becada por Televisa, añade en entrevista. Justo de esa manera ha podido apreciar la importancia del apoyo al talento, al cine independiente y al cine mexicano.

"Ustedes -México- son referente nivel mundial. Mi padre era fanático de Cantinflas, de Jorge Negrete. Mi actriz favorita es La Doña, ustedes han sido lo que han generado esto que no hay barreras para el cine, ustedes han sido internacionales".

"Con esta película lo que también quiero enseñar es que la gente apoye al cine independiente, porque todos los grandes directores empezaron haciendo cine independiente, lo hacemos con mucho amor y con apoyo de mucha gente, y a veces resulta complicado hacer cine independiente ".

A veces, considera, se hacen muy buenas películas en México, con mucho talento, y no se les visibiliza tanto.

"Años atrás se dijo que un peso se iba a donar de cada boleto -taquilla- que se vendía al cine nacional, y nunca se hizo. Entonces yo siempre digo: luchen por su cine. México ha sido un referente del cine y la televisión".

México, reiteró, tiene todo, es una potencia, "yo siempre les digo: créansela".

"El mexicano de verdad tiene un amor al arte que es admirable", acentuó desde Xalapa, la capital veracruzana, cuna de escuelas de cine y teatro.

De ahí que llamó a la Universidad Veracruzana y autoridades para hacer un festival de cine, de cortos, para que las y los jóvenes puedan mostrar el arte, todo como parte de un proyecto consolidado para apuntalar al cine mexicano.

Es preciso seguir haciendo cine, no solamente comercial, sino cine independiente que cuenta historias más cercanas a la gente, "el cine es para dejar huella en la sociedad ", expresó Noelia Roel, en entrevista en IMAGEN DEL GOLFO.

Foto Carol Suárez