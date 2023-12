¿Habrá servicio de limpia pública en año nuevo en Xalapa?

Debido a la celebración de fin de año y año nuevo, este domingo 31 de diciembre y lunes 1 de enero no habrá servicio de recolección de basura en la ciudad de Xalapa.

El ayuntamiento informó de la suspensión del servicio de recolección de residuos en el municipio, por lo que exhortó a la población a no sacar los desechos a la vía pública.

Será el martes 2 de enero cuando se reanude el servicio de recolección de basura.

Además de pedir a la población no sacar su basura a la calle durante los días que no hay recolección, se recuerda que no debe sacarse después de que haya pasado el camión recolector, ni tampoco horas antes.

Son 80 rutas con las que cuenta la Dirección de Limpia Pública, en distintos horarios y días en la ciudad de Xalapa.

La basura en calles genera puntos de insalubridad, mala imagen y provoca tapado en alcantarillas.