Guerra interna en PAN; Guzmán Avilés refuta a yunistas y niega pacto con Gobierno de Veracruz

El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, se defendió de las acusaciones que lanzó la actual dirigencia en su contra quienes lo señalaron de "tener pacto" con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Lo niego rotundamente, jamás me he reunido con él, jamás, yo lo respeto como Gobernador, como respeto a todos, pero siempre le hemos exigido que haga el trabajo en beneficio de los veracruzanos, que no lo haya hecho es otra cosa" dijo.

En entrevista, el exlíder del albiazul dijo que la secretaria, Indira Rosales y el actual dirigente Federico Salomón Molina, están lanzando acusaciones sin fundamento y atribuyó las mismas a que el partido "no despega".

"Que trabajen, la única forma en que van a desmostrar es trabajando, simple y sencillamente (...) yo siento que ellos tienen el pendiente de que no despega el partido, tú ves las reuniones con ellos y son muy mínimas. Los panistas requieren gente representativa, que la gente los conozca, sé que fulano se raja en las campañas, ellos van solo por sacar un salario. Hay que ver que cada día al PAN lo llevan peor".

Cabe mencionar que la senadora acusó a Julen Rementería y Joaquín Guzmán de pactar con el Gobernador, lo anterior, luego de que los diputados Nora Lagunes, Bingen Rementería y Hugo González Saavedra votaron a favor de la propuesta de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).

Al respecto, Guzmán Avilés, negó estos señalamientos pues aseveró que los legisladores locales votan como ellos consideran.

Sobre su relación con Julen Rementería, dijo que si bien han coincidido en la forma de ver al PAN, no los une ninguna conspiración contra su propia institución política.

"Siempre hemos tenido un buen trabajo, un buen desempeño, pero no entiendo por qué si nosotros no los agredimos, porqué ellos lo hacen, que se dediquen a ver hacia adelante, yo no ando viendo lo que hacen para poderlos golpear".

Finalmente, insistió en que siempre será panista, pues lleva más tiempo en el partido que Indira Rosales, Carlos Valenzuela y otros.

"La senadora no acudió a una sesión del congreso, cuando iba a ser una votación importante para México (...) ven la paja en el ojo ajeno, yo soy panista y no es gracias a ellos, tengo 25 años en el PAN" concluyó.