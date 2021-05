Gobierno de Veracruz retomará mesas con colectivos de desaparecidos; no da fecha

Tras la manifestación de este 10 de mayo de madres de personas desaparecidas que se quejaron por el poco avance de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) en el tema de exhumaciones e investigaciones dijo que se espera que las reuniones puedan ser retomadas antes de que termine el año.

"No lo hemos dejado, seguimos trabajando sobre eso, diario estoy en comunicación con la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, me da un reporte semanal y de esa manera doy seguimiento de que se está trabajando y se está actuando", explicó.

En conferencia de prensa destacó que esa área fue creada en su gobierno y remarcó que aunque las reuniones con los colectivos fueron suspendidas desde hace un año, el trabajo entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Veracruz continúan.

"A pesar de la pandemia nosotros hemos seguido trabando, pero detuvimos las reuniones con ellas porque es esta misma sala, sentados juntos con otros y no podíamos mantener esa reunión; sin embargo, no he dejado de estar atento, ni la Fiscalía".

Las madres de personas desaparecidas denunciaron ayer la inacción de la Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento de Xalapa a quien acusaron de obstaculizar la búsqueda y exhumación en el panteón Palo Verde.

