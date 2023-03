'No tenemos nada qué ver'; gobernador rechazará recomendaciones de CNDH

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que no aceptarán las últimas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), particularmente las que se relacionan con presuntos actos de tortura en una bodega y con violaciones de garantías perpetradas en administraciones como las de Javier Duarte.

"La recibimos y la analizamos, pero cómo voy a aceptar algo que no es verdad. ¿Nada más porque viene de una Comisión debo de aceptar algo que no es verdad? La misma recomendación dice que no hay elementos de la SSP (involucrados)", señaló.

QUE CNDH DIGA NOMBRES

Este viernes el mandatario confirmó que rechazarán una recomendación de la Comisión Nacional por hechos de tortura en 2013 porque éstos fueron cometidos en un operativo durante las administraciones de Felipe Calderón, implementado por Javier Duarte.

Pese a que las recomendaciones siempre se dirigen a instituciones, sin mencionar nombres de funcionarios, García Jiménez ahora exige que se señale quiénes violentaron derechos humanos.

"Yo sí respondo pero que digan quién fue; ¿no es importante eso? Nosotros no vamos a ser copartícipes de andar limpiando nombres y culpables", afirmó en entrevista.

Respecto a la bodega que fue cateada durante un operativo en 2021, en el municipio de Río Blanco, confirmó que tampoco será aceptada puesto que no participaron elementos de la SSP, lo que, según el Ejecutivo, dice la propia recomendación, señalando que le corresponderá a la Fiscalía General aclarar lo pertinente.

"No tenemos nada que ver en el caso porque no había elementos de Seguridad Pública; recibir y analizar la recomendación sí, pero no vamos a aceptar algo que no es verdad", dijo.

Añadió que existen indicios de que en dicha bodega habría mercancía robada e incluso quien se dice dueño de esa bodega no pudo comprobar que era suya, por ello cuestionó la labor del organismo para defender a presuntos responsables de perpetrar delitos.

"Al final se va a saber quién defiende a quién; nosotros defendemos el interés de las víctimas. A los que les roban el transporte porque se inició una investigación sobre dónde queda la mercancía robada y lo que supimos nosotros es que había bodegas ahí con mercancía robada y tan es cierto que no pudo corroborar que era suya", acusó.