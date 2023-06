‘Hubo billete’ para librar a Itiel N del homicidio de Juan Carlos Molina: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que existen sospechas “de que hubo billete” en el caso del homicidio del diputado Juan Carlos Molina Palacios, en el que nuevamente un juez federal habría determinado liberar a Itiel “N”, Compa Playa, a través de amparos, lo que fue cumplimentado por un juez local

Al confirmar que se verificará la actuación de los jueces en dicho proceso penal, confirmó que “tiene la sospecha de que hubo billete”, pues el juez federal José Arquímedes Loranca habría actuado en beneficio del acusado y esto habría sido retomado por la jueza detenida, Angélica “N”.

Añadió que solicitará información de este caso a la Fiscalía, luego de que en agosto de 2021 pidió investigar a otro juez de control por la liberación de Itiel “N” respecto al caso de Molina Palacios, puesto que en dicha ocasión se reportó un presunto soborno de tres millones de pesos.

“Voy a preguntar, yo puedo hacer aquí cuidar que se haga justicia a las víctimas. Que el sistema judicial opera para hacer justicia, pero dentro de mis atribuciones también está que debo de respetar las autonomías”, añadió.

“Tengo y mantengo la sospecha de que en aquella primera ocasión también hubo billete de por medio. Ojalá sea retomado esto porque, si no mal me equivoco, se trata del mismo juez federal al que alude la jueza, de cumplir un amparo proveniente, de Loranca, me parece”.

VERIFICARÁN ACTUACIÓN DE LA ONU

En cuanto al caso de la actuación de los observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, aseveró que enviará un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores al considerar que se pudo violentar la Ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales con la presencia de sus trabajadores.

Por lo anterior requerirá que se “le informe” si la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “cumplió con los requisitos” para buscar asistir a la audiencia de la jueza Angélica “N”.

“Voy a dirigir un oficio, solicitando si esta oficina presentó un escrito para no violentar la Constitución, las leyes que de ellas derivan, el Código Nacional de procedimientos penales”.

No obstante, subrayó que tal y como lo aseguró al inicio de su gobierno, estarán trabajando con dichas instancias internacionales.

“La última vez cambiaron de titular y yo lo recibí aquí, eso no va a cambiar, pero sí tengo que alertar del intento, porque no se llevó a cabo, de violentar una audiencia y por lo mismo violentar dos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que ellos están obligados a respetar.