Fernando estuvo a punto de quedar sepultado tras derrumbe en la avenida Murillo Vidal de Xalapa

Fernando Torres Díaz, quedó atascado en su auto, por un alud de tierra que cayó en esta zona





Fernando Torres Díaz, estaba a punto de quedar sepultado por un alud de tierra que cayó en la avenida Rafael Murillo Vidal, de la ciudad de Xalapa, la mañana de este lunes 01 de julio.

La tierra se reblandeció por la lluvia constante del paso de la tormenta tropical "Chris". Esto provocó que la ladera se deslizara y arrastró a un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejando sin energía eléctrica a colonias colindantes.

En el caso de Fernando, narró que eran 04:45 de la mañana cuando transitaba por la avenida Murillo Vidal en el carril de baja y llovía demasiado cuando fue golpeado por la tierra.

"Estaba la lluvia fuerte y no alcancé a ver qué es lo que pasó, sólo sentí que el carro se me hizo de lado y cuando bajé a ver, noté que el cerro se había venido y ya me quedé atorado con mi vehículo", contó el afectado.

Él logró remover un poco de tierra para poder retirarse de la zona de peligro y más tarde llegó maquinaria pesada para comenzar con el retiro de los escombros.

Estuvo atascado casi hora y media, pero lograba mandar señales con los faros para alertar a los demás que transitaban que el carril estaba tapado completamente, además de un poste de CFE a punto del colapso.

Fernando es de Emiliano Zapata y se dirigía al centro de la capital veracruzana. Hasta las 10:15 de la mañana permanecía en el lugar para que su unidad fuera sacada de la avenida Murillo Vidal porque este ya no arrancaba.