esto_opina_cgj_sobre_senadores_que_investigan_posibles_abusos_en_veracruz

En conferencia de prensa de este martes, explicó que este grupo no existe de manera oficial y que por eso no le preocupa que revisen la actuación de las autoridades.

"No es una comisión, es un grupo de senadores, espero que hayan revisado la ley orgánica y reglamento en el Senado en donde dice que no existe esa comisión. Han estado engañando a la opinión pública porque no existe una comisión que esté investigando al Gobierno de Veracruz, pregúntenle a los senadores por qué no existe la comisión".

Incluso, frente a los medios, mostró la página oficial del Senado de la República donde se mostraron las comisiones especiales existentes.

"¿Ven alguna que diga comisión que está analizando? Sale, concluido, no existe pues, qué me va a preocupar, es un fantasma con lo que están espantando a ustedes, a mí no, yo estoy tan tranquilo", dijo.

Insistió en que un tema usado políticamente por lo que cuestionó cómo es que los medios de comunicación no han verificado la existencia de esa comisión en el Senado.

"Para que vean qué tan político ha sido ese asunto, qué tan manejado políticamente, traen ese rollito desde no sé cuándo, a mí solo me da risa, pero yo ya lo dije, no tengo por qué decirle a los senadores lo que tienen que hacer, son expertos, tienen asesores, pero es lo mediático. No tengo ningún problema, el que nada debe nada teme pero además la verdad nos hará libres".

Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre el tema de ultrajes a la autoridad tras la detención de seis jóvenes apuntó que está en revisión dado que, a su decir, no es una recomendación".

"Está en análisis; tendré una reunión con departamentos jurídicos para que me informen de qué se trata porque creo que no es todavía una recomendación, sino que nos mencionan nuestra opinión y con todo gusto. La CNDH tiene que jugar su papel y vivimos en un sistema en donde hay instituciones, hay autonomías y que los gobernantes tenemos que apegarnos, y no hay ningún problema".

Refirió que su administración no tiene por qué "espantarse" ante la postura de la Comisión y que responderán tras analizar el documento.

"Aplaudo que esté atenta a todo lo que hacen, supongo que lo mismo hacen en otros estados como Jalisco, Tamaulipas. No tenemos por qué espantarnos y tenemos que responder, vamos a analizar el documento y responderemos en tiempo".

El mandatario estatal dijo sobre el delito de ultrajes a la autoridad que se puede revisar el tipo penal pero no la derogación, porque los únicos que "saltarían de gusto" serían los delincuentes y que por ello podrían clarificar el delito.

"Yo lo dije aquí, la ley es perfectible, pues vamos a revisar, vemos cómo funcionamos pero así nada más de vamos a derogar, yo mantengo mis reservas porque además está en la Constitución, por qué no modifican la Constitución. Lo vamos a clarificar más, eso es perfectible pero no quitarla, porque quienes brincarían de gusto son esos malandros que se atreven a matar", abundó.