¡’Estiran’ el dinero! Xalapeños, afectados por incremento de la canasta básica

La creciente inflación ha afectado severamente los bolsillos de los habitantes de Xalapa, quienes, con preocupación, han visto la constante alza en los precios de la canasta básica.

Conos de huevo en 84 pesos, aceite comestible en 35 y aguacate hasta en 130 pesos por kilo son solo algunos de los productos cuyos exorbitantes precios han dado un duro golpe a la economía de las familias xalapeñas.

En un sondeo realizado por Imagen del Golfo, amas de casa reclamaron el desmedido incremento en los precios de toda la canasta básica tanto en mercados como en supermercados, pues mientras los salarios se mantienen igual, los alimentos se han vuelto prácticamente inalcanzables.

“Cando vengo a comprar mi mandado, ya al otro día no tengo ni un peso. Está todo por las nubes. Ya mil pesos no te sirven para nada… y eso que no compras de marca, sino de lo más económico”, señaló angustiada la señora Alma Martínez, quien, como muchos, ha optado por comprar productos a granel que tienen menor costo.

Como ella, habitantes de la capital veracruzana se han visto obligados a dejar de adquirir productos como huevo, carne roja, pollo, aguacate o limón y limitar el consumo de otros para poder hacer rendir su quincena.

“La tortilla estaba a 13 y de repente subió a 16. Con mil pesos, ahora compras lo que antes comprabas con 500… casi es el doble lo que tenemos que gastar ahora para comprar lo necesario”, señaló por su parte la señora Cecilia.

Para quienes tienen hijos pequeños, la situación se ha vuelto más insostenible, pues la leche de fórmula y los pañales también incrementaron su costo. Tal es el caso de Mariana Santiago, quien ha tenido que buscar trabajo a la par de su esposo para poder costear todos los gastos.

“Yo tengo a mi bebé de un año, todavía toma leche y tenemos que gastar en pañales. Ahora que todo está bien caro, tanto mi esposo y yo tenemos que trabajar porque, si no, no nos alcanza”, dijo.

Comerciantes xalapeños han coincidido en que, por el momento, no se ve una estabilización de los precios, por lo que es posible que estos, en lugar de bajar, continúen subiendo.