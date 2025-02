Este es el mejor lugar de Xalapa para comprar chocolates el 14 de febrero

Estamos a unos días de una de las fechas más importantes para las parejas, nos referimos al 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y si aún no tienes el detalle listo para esa persona especial podrás recurrir a los tradicionales chocolates, un regalo perfecto y que nunca pasará de moda.

Más aún, si tu persona favorita es fan de los chocolates y buscas sorprenderla con algo de sabor y tradición, entonces debes conocer el mejor lugar para comprar este delicioso producto en Xalapa, aquí encontrarás el mejor chocolate para diferentes ocasiones, nos referimos a La Locomotora.

También te puede interesar... Emblemático sitio de Xalapa fue adaptado para set fotográfico en San Valentín

La Locomotora de Xalapa, un lugar histórico para los amantes del chocolate

Veracruz, es probablemente la cuna del chocolate en México, con fábricas que han marcado el sabor del chocolate en el país, entre ellas nos encontramos con La Locomotora creada en 1860 en la calle de Xalapeños Ilustres antes Francisco Díaz (centro de la ciudad), lleva más de 165 años de historia.

Y este próximo viernes 14 de febrero será la ocasión perfecta para comprar alguna de sus variedades de chocolate y sorprender a tu pareja. Y es que la fábrica conserva el sabor original de sus productos en los que únicamente varía la cantidad de azúcar, cacao e ingredientes adicionados.

También te puede interesar... 'Amar en Clave de Clown' celebrará 10 años en escenarios con puesta en Xalapa

En caso de que no tengas tiempo para ir a la fábrica a adquirirlos o te encuentres lejos de Xalapa no te preocupes, ya que hay distintas opciones para regalarlos este viernes, por ejemplo, si estás en Xalapa se puede encontrar en tiendas Fasti o pequeños comercios. Si no estás en Xalapa puedes adquirirlos en Mercado Libre, algunos son:

Chocolate de Masa Artesanal, precio $198

Chocolate de mesa sin azúcar, precio $180

Chocolate de mesa semi amargo, precio $120

En caso de que no conozcas este chocolate, este 14 de febrero será la oportunidad perfecta. Además de regalarlos con flores, también puedes llevarlo para prepararlo y acompañarlo con algún rico postre.

Cabe mencionar que el origen del nombre de La Locomotora se debe al ruido que hacían la fábrica al elaborar el chocolate, y las materias primas que llegaban por montones en tren de ferrocarril. Además, en un principio se daba posada a los viajeros quienes podían degustar las tazas de chocolate caliente.

Actualmente la fábrica se ubica en Poeta Jesùs Díaz 21, Xalapa.