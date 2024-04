¿Están haciendo ´limpia´ en Segob? Gobernador de Veracruz responde

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que los cambios que están realizándose en puestos de la Secretaría de Gobierno tengan relación con la supuesta filtración de información sobre las propiedades de la candidata a la gubernatura, Rocío Nahle.

Sostuvo que se están implementando enroques en la Secretaría bajo la dirección de Carlos Juárez Gil debido a un "tema político y gobernabilidad".

´Gente´ de Eric Cisneros

Cabe destacar que, a través de artículos de opinión, también se afirma que responsables de diversas áreas de la Secretaría serían sustituidos por pertenecer al grupo político del exsecretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos.

El mandatario explicó que, ya que su administración está por finalizar, se decidió hacer algunos movimientos; sin embargo, no responden a temas partidistas o electorales.

"Tiene que ver con temas políticos, y separemos el tema de políticos-electorales, partidistas. Los cambios en el gobierno los hicimos por diferentes razones", dijo.

El gobernador indicó que hasta ahora Carlos Juárez Gil no le ha informado de realizar más cambios, pero, de ser así, se estarían revisando las propuestas.

"El secretario de Gobierno me consulta y hasta ahorita no hay nada en ningún otro (puesto), también hemos cambiado en otros y no tiene que ver con el secretario de Gobierno, yo he hecho cambios y no tiene nada que ver con eso", manifestó.

García Jiménez también descartó que el relevo de Carlos Córdova de la dirección del Registro Público de la Propiedad tenga que ver con la filtración de documentos de propiedades de la familia de la candidata de "Sigamos Haciendo Historia".

Señaló que en ese caso realizaron la investigación de la supuesta filtración y determinaron que nunca existió.

"Fue un enroque entonces, no tiene que ver. Hubo cambios que el secretario decidió y sin problema, yo ya aquí he declaro que fue falso, que fue una nota falsa y lo que tenemos nosotros tenemos es que es falso. Sí (hicimos la investigación) y resultó que fue falso", dijo.

Homicidio de exalcalde, bajo investigación

En otro tema, García Jiménez confirmó el homicidio del exalcalde de Tlilapan, Félix Cruz Lastre y que están investigando el intento de secuestro de Filiberto Rosales Vázquez, hermano del alcalde de Atlahuilco.

"Desde la mañana, en la Mesa de Construcción de la Paz instruimos los operativos y coordinación con la Fiscalía General del Estado", indicó acerca del ataque armado que sufrió el Cruz Lastre y su esposa.

Cabe señalar que el exalcalde de Tlilapan, Félix Cruz Lastre, fue asesinado cuando se encontraba junto con su esposa a las afueras de una iglesia y en las cercanías del palacio municipal.