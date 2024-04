"Que la derecha no nos confunda, habrá gobernadora y presidenta": Eric Cisneros

El ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos reapareció, una vez más a través de sus redes sociales, para manifestar su apoyo, tanto a Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la Presidencia de México, así como a Rocío Nahle García a la gubernatura de Veracruz.

Mediante un breve texto, el ex funcionario estatal y ex aspirante a la gubernatura de Veracruz, mencionó que la "derecha simuladora", no debe distraer ni confundir, pues aseguró que habrá tanto gobernador como presidenta de Morena.

"Con la alegría que nos caracteriza, a mis paisanas y paisanos así como amigos de la región cuenqueña, hoy en ese ánimo, nuestra candidata a la gubernatura de Veracruz, ingeniera Rocío Nahle García, visita nuestro querido Otatitlán, la tierra de El Cristo Negro", expresó.

Y es que durante esta semana, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García tiene programado una gira por algunos municipios de la cuenca del Papaloapan como son Otatitlán y Amatitlán.

Cabe recordar que el ex secretario de Gobierno, es originario, precisamente del municipio de Otatitlán.

Eric Cisneros Burgos acompañó dicho texto como una foto suya caminando por uno de los puentes colgantes que pasan sobre el río Papaloapan, así como de imágenes de la iglesia del Cristo Negro en Otatitlán, así como de la Casa de Cultura del Sotavento.