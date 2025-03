Enferman más de 20 niños en la primaria Salvador Díaz Mirón en Xalapa; por insalubridad de alberca (+VIDEO)

Al menos 25 estudiantes de la escuela primaria Salvador Díaz Mirón han presentado problemas de salud, como dermatitis, infecciones gastrointestinales y otitis, debido a la falta de mantenimiento adecuado en la alberca del plantel.

Padres de familia denunciaron que los niveles de cloro y pH en el agua están por debajo de los estándares requeridos y exigen una solución inmediata por parte de las autoridades educativas.

"Para empezar, la salud de nuestros hijos. No pueden estar nadando en una alberca que no cuenta con las condiciones de mantenimiento adecuadas. Esa es nuestra principal petición, que las condiciones en las que se están desarrollando nuestros hijos sean las adecuadas", señaló Jessica Velázquez, madre de familia.

De acuerdo con los padres de los estudiantes, han realizado múltiples gestiones ante la dirección escolar y la supervisión correspondiente sin obtener respuesta.

"Hasta ahorita habíamos hablado en repetidas ocasiones con la dirección, con la supervisión escolar. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. En este momento ya se presentó personal de la Secretaría de Educación Primaria Estatal y dicen que vienen a dialogar con nosotros. Estamos totalmente abiertos al diálogo. Lo que queremos son soluciones", expusieron.

Además del mantenimiento de la alberca, los padres exigen la asignación de un director definitivo, pues actualmente la escuela cuenta con una directora interina, Reina Rojas, quien asumió el cargo en noviembre tras la jubilación del anterior director.

"Desde diciembre exigimos que hubiera explicaciones, que se nos atendiera, simplemente se nos ha dado largas. Finalmente, lo principal que queremos es que nos manden a un director que regule la situación en la escuela y que sea una persona con la que podamos entablar el diálogo y llegar a acuerdos", expresaron.

En cuanto a la administración de la alberca, los padres indicaron que existe un comité encargado del mantenimiento, pero han denunciado deficiencias en su labor. "No estamos diciendo que no se esté haciendo. Se está dando mantenimiento, pero no es el mantenimiento adecuado. No está siendo suficiente y por eso falta calidad en el agua", señalaron.

EXIGEN TALLERES

La comunidad escolar también teme por la posible desaparición de los talleres extracurriculares, lo que consideran una afectación a la formación integral de los estudiantes.

"Los talleres extracurriculares son los que están en riesgo. Se supone que los CDE o bien llamados Centros Deportivos Escolares, porque esos están siendo impartidos por maestros que sí pertenecen a la Secretaría de Educación Pública", detallaron.

